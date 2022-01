Protest in de Lutkemeerpolder in Amsterdam: ''Stop de werkzaamheden, nu!''

Leden van Extinction Rebellion en Platform Behoud Lutkemeer hebben vanmorgen actie gevoerd in de Lutkemeerpolder in Amsterdam Nieuw-West. Ze willen dat de geplande bouwwerkzaamheden daar per direct stopgezet worden. De activisten kwamen met kruiwagens het zand verspreiden dat er al lag voor de werkzaamheden. Aan hekken hangen spandoek met teksten als 'geen zand over vruchtbaar land.'

Er wordt al jaren gesproken over en gedemonstreed tegen de bouw van bedrijven in het natuurgebied. Dat ging zo ver dat supermarktketen Albert Heijn eind november liet weten er toch geen distributiecentrum te willen bouwen. Ahold had een reserveringsovereenkomst voor een klein deel van de polder.

Partij voor de Dieren-raadslid Jennifer Bloemberg-Issa vond dat de werkzaamheden toen direct stil gelegd moesten worden. Wethouder Marieke van Doorninck (Ruimtelijke Ordening) wilde daar echter niks van weten. Volgens de wethouder zouden andere partijen geïnteresseerd zijn in delen van de polder. Ondanks de terugtrekking van Albert Heijn uit de Lutkemeerpolder is de gemeente gestart met werkzaamheden in het gebied. Zo zou er al begonnen zijn met de aanleg van een geasfalteerde weg.

Onder het motto: 'geen zand op bioland!' protesteren activisten van Extinction Rebellion en Platform Behoud Lutkemeer vandaag tegen die werkzaamheden. Ze eisen dat alle werkzaamheden in de polder stoppen en zo blijven tot de gemeenteraadsverkiezingen. Volgens de demonstranten zorgen de werkzaamheden voor fikse schade aan de polder. Tegen het bebouwen van de polder wordt al jaren geprotesteerd.