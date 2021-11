Stadsdeelkantoor Oost bekogeld en beklad: "AH uit de Lutkemeer"

De deuren van het stadsdeelkantoor aan het Oranje Vrijstaatplein in Oost zijn vanmorgen vernield. Ook is er met graffiti een leus op de muur gespoten.

Volgens een woordvoerder van de politie is er mogelijk een stoeptegel tegen de twee schuifdeuren gegooid. Een medewerker van het stadsdeel heeft vanmorgen op het politiebureau aangifte gedaan.

Het lijkt te gaan om een actie van een tegenstander van de komst van een Albert Heijn-distributiecentrum in de Lutkemeerpolder in Nieuw-West. Op een muur van het stadsdeelkantoor staat namelijk de tekst: "AH uit de Lutkemeer".

Tegen de komst van het distributiecentrum is meerdere keren gedemonstreerd. Er is ook een actiegroep met de naam 'AH Must Go'. Die actiegroep had in september ook de sloten van achttien filialen van Albert Heijn dichtgelijmd.

Waarom het stadsdeelkantoor in Oost het doelwit was is niet duidelijk. De politie hoopt dat er camerabeelden van de dader zijn en doet onderzoek.