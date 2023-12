Vijftigste nieuwjaarsduik in Bloemendaal aan Zee ode aan grondlegger Ok van Batenburg

De nieuwjaarsduik in Bloemendaal aan Zee beleeft een jubileum. Maandag om 14.00 uur rennen voor de vijftigste keer honderden fanatiekelingen het Noordzeewater in. De broers Fred en Ruud Cloeck zijn deelnemers van het eerste uur.

De duik in Bloemendaal aan Zee is een ode aan Ok van Batenburg. De in 2020 overleden Haarlemmer staat bekend als de grondlegger van de nieuwjaarsduik in Nederland. Ok, de 'stichter' van de nieuwjaarsduik Van Batenburg begon al in de jaren zestig in Zandvoort, maar wordt ook gezien als de 'stichter' van de duik in Bloemendaal aan Zee. Hij begon daar met een klein groepje getrouwen. Hoewel nog niet zo massaal als in Zandvoort, is ook de populariteit van de duik in Bloemendaal aan Zee flink gegroeid. De tekst gaat verder onder de reportage over Fred en Ruud Cloeck die terugkijken op vijftig jaar nieuwjaarsduik in Bloemendaal aan Zee.

50 jaar nieuwjaarsduik in Bloemendaal aan Zee - NH Nieuws

Fred en Ruud Cloeck, namens de Reddingsbrigade Bloemendaal ook betrokken bij de organisatie, misten zelden een duik in de vijftigjarige geschiedenis van 'hun' nieuwjaarsduik. Hoe koud het ook was, ze sprongen het water in. Ruud: ''Het is eigenlijk elk jaar hetzelfde. Dan zit ik op weg naar het strand toch een beetje mopperend achter het stuur. Maar zodra ik er ben, gaat alles vanzelf. Je springt erin, doet iets warms aan, neemt een kop erwtensoep en je hebt het alweer gehad. Achteraf valt het iedere keer weer mee.'' Naast die in Bloemendaal aan Zee zijn er natuurlijk meer nieuwjaarsduiken in de regio Haarlem. Met de meest populaire natuurlijk in Zandvoort, waar altijd enkele duizenden dappere duikers op afkomen. Zandvoort Het grote nieuwjaarsfeest op het strand van Zandvoort begint om 12.00 uur met muziek van onder andere de plaatselijke dj Ladymix. Rond 13.45 uur begint de warming-up onder leiding van de Zandvoortse Dance Academy en Fit Academy. Als iedereen dan warm is, is het grote moment om 14.00 uur daar: rennen geblazen, de zee in met je oranje muts! En dat ziet er dan ongeveer zo uit: Tekst loopt door na de video.

Gillend de zee in bij de Nieuwjaarsduik in Zandvoort - NH Nieuws

De duik vindt ter hoogte van Boulevard de Favauge 10 plaats, waar in de zomer altijd Beachclub 10 staat. Na afloop staat er een lekkere kop soep klaar om mee op te warmen. De Zandvoortse reddingsbrigade en het Rode Kruis zijn aanwezig om te zorgen dat alles zo veilig mogelijk verloopt. Deelname in Zandvoort is gratis. Wel gaat er een pot rond voor donaties ten bate van de KNRM, die in 2024 tweehonderd jaar bestaat. Het programma eindigt om 15.00 uur. Tekst loopt door na de foto.

De Nieuwjaarsduik op 1 januari 2020 in Zandvoort - Foto: Ruud den Boer

In je blootje! Wil je een échte verfrissende duik? Dan kan je, ook in Zandvoort, naakt de zee inrennen! De organisatie ligt hier in handen van naturistenvereniging Zon en Leven. De duik vanaf het zuidelijkste puntje van het Zandvoortse strand (ter hoogte van Paal 68) is om 12.00 uur. Na afloop staan er thee en glühwein klaar en wie mazzel heeft, kan ook nog even een oliebolletje meepikken. Aanmelden is niet nodig. 'Kom op tijd, men wacht niet. Deelname is op eigen risico', is te lezen in het programma. Maar liefst vijf(!) duiken in Heemstede Een nieuwjaarsduik in Heemstede? Jazeker! En wel in de gloednieuwe Haven van Heemstede, langs de Heemsteedse Dreef. Nou ja, een echte duik mag je het niet echt noemen. Het gaat meer om een rustig sprongetje en er dan opgefrist weer uitklimmen. In verband met de diepte is duiken hier ook verboden. Geen hysterische Zandvoortse of Bloemendaalse taferelen hier dus. En er zijn maar liefst vijf duiken. Per duik mogen maximaal vijftien personen het koude water in. Het programma begint om 14.00 uur. Tekst loopt door na de foto.

Nieuwjaarsduik 2023 in de Haven van Heemstede - Foto: Rotaryclub Heemstede

Op 1 januari 2023 vond de duik voor de eerste keer plaats in Heemstede, georganiseerd door de plaatselijke rotaryclub. Dat was een groot succes en daarom hopen ze er een jaarlijkse traditie van te maken. Vooraf aanmelden Deelname in Heemstede is op eigen risico en ook gratis, maar de organisatie hoopt wel dat alle duikers zich vooraf even aanmelden. Dat kan via deze link. Belangrijke tip van de organisatie: je mag alleen meedoen als je minimaal tien uur geen drank of drugs hebt gebruikt. Bij de Heemsteedse duik wordt geld opgehaald voor het Wensbomenproject van de rotaryclub.