Nieuwjaarsduik in ’t Wed: "Een geweldig klassenuitje!"

Dat de officiële nieuwjaarsduik in Zandvoort dit jaar niet door kon gaan vanwege de coronamaatregelen, hield een hoop mensen uit de regio niet tegen om toch een duik te nemen in het koude water. Zo spoorde Jan Obbeek, leraar van het Stedelijk Gymnasium in Haarlem, zijn klas aan om met hem mee te doen.

"Het is een geweldig klassenuitje", zegt hij als ze het water uitkomen. "Het kost niet veel tijd, het is gratis en voor de sfeer in de groep is het top." Eén van zijn leerlingen Ginger had er van te voren niet heel veel zin in. "Maar ik ben toch blij dat ik ben gegaan. Leuk dat hij dit organiseert", lacht ze achteraf.

Yvonne Heiligers en José Heuker zijn uit Amsterdam naar de duinen gekomen om een duik te nemen. "Dat doen we dit jaar voor het eerst. We zijn gisteravond op tijd naar bed gegaan om vandaag het water in te gaan. Oudjaarsnacht is nu toch allemaal even anders, dus wilden we het accent meer op Nieuwjaarsdag leggen."