Toch nieuwjaarsduik om grondlegger Ok van Batenburg te herdenken

BLOEMENDAAL AAN ZEE - Geen massale nieuwjaarsduiken langs de kust van Noord-Holland. Maar zeker de vrienden en kennissen van de pas overleden 90-jarige Ok van Batenburg konden het niet laten om toch een duik te nemen. Ok was meer dan zestig jaar geleden de grondlegger van de eerste georganiseerde nieuwjaarsduik in Nederland, toen in Zandvoort.

Het water is koud, 7,3 grade. Dat valt niet tegen en met het zonnetje erbij durven toch aardig wat mensen een duik in zee aan. Op het strand in Bloemendaal aan Zee houdt de reddingsbrigade wel een oogje in het zeil.

De kennissen van Ok van Batenburg zijn als natuurzwemmers wel wat gewend. Rond 13.00 uur verzamelen zich een paar van hen op het strand, ondanks dat de georganiseerde duiken vanwege het coronavirus niet doorgaan. "Alles voor Ok", stelt de één vast. "Het is een mooi eerbetoon", vindt de ander. "Maar ik vind het leuker met meer mensen, maar ja, het is wat het is."

Volgens de man van Ok, Jankees Boer, is het idee van een georganiseerde nieuwjaarsduik ontstaan uit de onvrede van Ok waarop mensen Oud&Nieuw vierden. "Je zit oliebollen te vreten en veel mensen drinken. En hij was sowieso tegen alcohol, dus hij dacht dan gaan we op 1 januari iets gezonds doen."

Jankees heeft zijn handdoek en zwembroek bij zich, maar twijfelt nog wel of hij zelf ook een duik zal nemen. Hij en de al zieke Ok werden in het najaar besmet met het coronavirus, waar Ok twee weken geleden aan overleed. Door de coronamaatregelen kan hij pas dinsdag begraven worden. "En daar wil ik koste wat kost bij zijn", zegt Jankees die zelf ook nog herstellende is van de ziekte.

Hij heeft zijn man Ok tijdens een quarantaine van de verpleegafdeling in het najaar zelf verzorgd in de hoop hem door deze coronacrisis heen te loodsen.