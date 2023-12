Zomervakantie gered? Schiphol heeft komende zomer ruimte voor ruim 10.000 extra vluchten

Schiphol heeft vandaag bekendgemaakt in 2024 ruimte te hebben voor 483.000 vluchten. Dat getal komt voort uit gesprekken tussen de luchthaven en luchtvaartmaatschappijen over het aantal vluchten in de zomerperiode (april-oktober). Er zullen in die periode 13.000 vluchten meer opstijgen en landen dan voor het voorlopige einde van de krimpplannen was afgesproken.

Lang was het de bedoeling dat Schiphol zou krimpen, om de overlast voor omwonenden te verminderen. Volgens die krimpregels had Schiphol volgend jaar 460.000 vluchten uit mogen voeren. Maximaal 280.000 daarvan zouden in de zomerperiode vliegen.

Maar halverwege november zette demissionair minister Harbers van Infrastructuur voorlopig een streep door die krimpplannen. Dat gebeurde onder druk van de Verenigde Staten en de Europese Commissie, die concludeerden dat de krimp volgens internationale afspraken niet legaal was. Schiphol zei toen teleurgesteld te zijn over het besluit, omdat 'omwonenden daarmee aan het kortste eind trokken.'

14 procent meer vluchten

Die 280.000 zomervluchten worden er nu dus 293.000, en het totaal van volgend jaar gaat van 460.000 naar 483.000. Die herziening had de minister aangevraagd, waarna Schiphol in gesprek ging met de luchtvaartmaatschappijen.

Schiphol laat in een persbericht ook weten in 2023 naar verwachting 433.000 vluchten te hebben behandeld. Dat zou dus betekenen dat er volgend jaar bijna 14 procent meer gevlogen zal worden.

Het hogere aantal vluchten is een klap in het gezicht van veel omwonenden, die al jaren klagen over veel (geluids)overlast en vervuiling. In reactie op het schrappen van de krimpplannen sprak NH vorige maand nog met Mirella Visser van belangenorganisatie PUSH, dat zich inzet voor omwonenden van de luchthaven.

"Het vertrouwen wordt steeds minder, dit is een zware tegenvaller. We zijn weer helemaal terug bij af," vertelde Visser toen. Ze krijgt constant telefoontjes over de overlast die mensen ervaren, van huilende vaders wiens kinderen niet meer kunnen slapen tot mensen die hun achtertuin niet meer gebruik door de elke twee minuten overvliegende toestellen.

'Piekdrukte verminderen'

Volgens RTL Nieuws hoopten de maatschappijen in eerste instantie zelfs op 300.000 zomervluchten in 2024. Dat is ze dus net niet gelukt. Schiphol-bestuurder Patricia Vitalis, die het contact met de maatschappijen onderhoudt, benadrukt in een persbericht dat 'het goed is te zien dat de luchtvaartmaatschappijen willen meewerken om de piekdrukte te verminderen.'

Die vermindering was een eis van de minister en volgens Schiphol ook nodig om 'een veilige en stabiele operatie mogelijk te maken.' Over de gevolgen voor omwonenden wordt in het persbericht met geen woord gerept.