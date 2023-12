Eigenaar Beach Inn IJmuiden optimistisch na allesverwoestende brand, hoopt op herstart

Krap een week na de dramatische brand die strandpaviljoen Beach Inn in IJmuiden trof, probeert eigenaar Peter de Bie over te gaan tot de orde van de dag. Ondanks alle verdriet heeft hij goede hoop op een herstart in augustus 2024.

Grote brand Beach Inn IJmuiden - Foto: Inter Visual Studio

Vijf dagen nadat Peter de Bie zijn strandpaviljoen voor zijn ogen tot de grond zagen afbranden, is het verdriet er niet minder om. De Bie moest de nacht van 14 op 15 december lijdzaam toezien hoe zijn strandpaviljoen Beach Inn in vlammen opging. Een traumatische gebeurtenis die hij voor de tweede keer in zijn leven moest ondergaan: de IJmuidense strandtent overkwam het ook in 2012. Nog droevigere aanblik "Het is een nog droeviger gezicht dan afgelopen vrijdagochtend", meldt NH's verslaggever Samanta de Groot, die bij de plek des onheils een kijkje neemt. "Toen stond er nog een deel van een feestruimte, inmiddels kan ik daar ook dwars doorheen kijken." Een bekend gezicht voor Peter de Bie, die de plek bijna elke dag bezoekt. "Alleen gisteren was ik er niet, toen had ik andere dingen te regelen", vertelt hij. "Er komen zometeen containers, dan gaan we een afzetting maken zodat we werkplekken kunnen creëren." Belangrijk bezoek Ook komt er vandaag belangrijk bezoek: de verzekering gaat uitzoeken of er uitgekeerd gaat worden. Dit wordt de tweede keer dat ze langskomen. De Bie: "Vandaag zouden ze de koppen bij elkaar steken en dan horen we waarschijnlijk een uitslag." Wat die uitslag ook wordt, De Bie heeft alvast de hoop dat hij in augustus van komend jaar de deuren voor de derde maal kan openen. "Als alles meewerkt. Ik heb begrepen dat ze binnen twee tot drie maanden een pand neer kunnen zetten." Daar heeft de eigenaar al goede ervaringen mee: de vergaderruimte van het afgefikte pand stond destijds al in vier weken. Tekst gaat verder onder de video.

Grote brand op strand IJmuiden - NH Nieuws

Voorlopig on hold De brand afgelopen vrijdag kwam op een wel heel ongelukkig moment. Gisteren zou De Bie naar de notaris zijn gegaan om het pand over te dragen aan zijn kinderen. Op advies van zijn verzekeraar en notaris heeft hij die overdracht voorlopig on hold gezet. De lokale inzamelingsactie voor de ondernemer is een klein lichtpuntje in alle ellende. De teller van die actie tikt inmiddels bijna 10.000 euro aan. "Het is een heel, heel mooi initiatief", aldus de eigenaar van Beach Inn. 'Fantastisch gebaar' "Het is prachtig, we wisten helemaal van niks en ineens is er een actie op gang, dat is een fantastisch gebaar. Ik ben daar heel blij mee en met al die mensen die doneren." De Bie hoopt de donaties in een duurzaamheidsproject rondom de opbouw van het strandpaviljoen te kunnen verwerken. "Zodat de gemeente Velsen ook weer met trots naar het paviljoen kan kijken."