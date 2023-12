IJmuidense strandpaviljoenhouder kan pensioen vergeten na verwoestende brand

Het liefst was eigenaar Peter de Bie vannacht het in vlammen staande pand ingelopen om te kijken of hij het vuur misschien nog kon bestrijden. Het is dat de brandweer hem tegenhield. Vervolgens moet de Bie voor de tweede keer in zijn leven lijdzaam toezien hoe zijn strandpaviljoen Beach Inn compleet wordt verwoest door een brand. In 2012 werd de IJmuidense strandtent al eens volledig in de as gelegd.

De Bie ligt gisteravond op bed als zijn vrouw hem roept vanwege 'een hoop licht' en hem vervolgens maant om eruit te komen. Het stel woont op steenworp afstand van het strandpaviljoen. Als de strandtenteigenaar met eigen ogen richting zijn onderneming tuurt, ziet hij rook. "Dit kan niet, dit kan niet", haalt de Bie terug wat 'ie toen dacht. "Dit kan je niet nóg een keer overkomen."

Een uur of vijf later is er van wat vorig jaar nog werd uitgeroepen tot 'meest duurzame strandtent van Nederland' niets meer over, behalve één rokende puinhoop. "Het lijkt wel of er een bom op is gevallen", zo typeert een voorbijganger het slagveld. "Het is verschrikkelijk", aldus een dame die haar reservering voor een kerstdiner bij de strandtent in rook ziet opgaan. "Het was zo'n mooi paviljoen, zo leuk en gezellig altijd. Het is gewoon treurig."

Extra verdieping Na de verwoestende brand in 2012 werd door de de Bie en zijn familie een volledig nieuw paviljoen opgetrokken. In 2020 werd er nog eens een verdieping bovenop gebouwd voor feesten en partijen. "Die is net twee jaar open", vertelt bedrijfsleider Youri Groszenipper. "We zijn even in shock. We weten niet wat er nu gaat gebeuren."

Terwijl het inmiddels ook gearriveerde personeel van het paviljoen steun zoekt bij elkaar en met verbijstering naar het verwoeste pand kijkt, realiseert eigenaar de Bie zich dat met de brand zijn nabije toekomstplannen een ruwe wending nemen. "Ik zou de Beach Inn overdoen aan mijn kinderen", aldus de Bie. "Volgende week zouden we naar de notaris gaan. Ik zou met pensioen gaan maar dat zit er nu niet in, heb ik in de gaten."