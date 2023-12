Brand legt strandpaviljoen IJmuiden volledig in as, enorme ravage

Een enorme vuurzee heeft vannacht paviljoen Beach Inn op het strand van IJmuiden volledig in as gelegd. De brand brak even na middernacht uit. Om 3.00 uur meldde de brandweer dat de situatie onder controle was.

Toen de brandweer gealarmeerd werd sloegen de vlammen al metershoog uit het dak. Volgens een woordvoerder heeft de brandweer met man en macht geprobeerd de brand te blussen, maar was er geen redden meer aan.

Daarom is besloten een zogeheten waterscherm te plaatsen, om te voorkomen dat de brand zou overslaan naar andere paviljoens. Een waterscherm is een soort slang die water omhoog sproeit.

NH-verslaggever Samanta de Groot is bij het paviljoen en beschrijft wat ze ziet: "Er is werkelijk niets meer van over. Een groot gedeelte is helemaal afgebrand, en mensen die eventueel komen worden gewaarschuwd om niet in de buurt te komen, omdat het andere deel in kan storten. De brand is nog niet helemaal uit, zo nu en dan laait het nog wat op. De brandweer is daarvan op de hoogte, ze laten het gecontroleerd uitbranden."

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat er brand is bij Beach Inn: in 2012 raakte het paviljoen ook al compleet verwoest door een brand. Het is nog niet duidelijk hoe de brand heeft kunnen ontstaan.

Een vriend van de eigenaar vertelt dat het hartverscheurend is wat hij vanmorgen aantreft. "Het is onbegrijpelijk. Brok in mijn keel. Het lijkt wel alsof ik terug in de tijd ga. 11 jaar geleden was er ook al brand. Het is echt verschrikkelijk, het doet heel veel pijn dit. Dit was de mooiste strandtent van Nederland. Eigenhandig opgebouwd na de brand, pas een half jaar geleden overgenomen door de dochter en zoon van de vorige eigenaar."

Friso Huizinga van de gemeente staat ook te kijken naar de brand. "Het is alsof er een raket is ingeslagen, er is echt helemaal niets van over. Mijn IJmuiden-hart huilt, ik heb enorm te doen met de ondernemers."

De brandweer is uiteindelijk uren bezig geweest om de brand te blussen. Omwonenden werden in de tussentijd aangeraden hun ramen en deuren te sluiten vanwege de rookontwikkeling.