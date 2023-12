Grote brand op strand IJmuiden, strandpaviljoen niet meer te redden

Er woedt vannacht een grote brand in een strandpaviljoen op het strand van IJmuiden. Het gaat om strandpaviljoen Beach Inn. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio is het pand niet meer te redden.

De brand werd even voor middernacht gemeld. De vlammen sloegen al snel metershoog uit het pand.

De brandweer weer probeert het paviljoen met man en macht te blussen, maar er lijkt geen redden meer aan. Volgens een woordvoerder wordt er vooral gekeken naar het beschermen van omliggende panden.

Wat de oorzaak van de brand is, is nog niet bekend.

Nog uren blussen

Het blussen van de brand gaat nog een groot deel van de nacht duren. Bewoners van huizen in de buurt wordt opgeroepen hun ramen en deuren gesloten te houden vanwege de heftige rookontwikkeling.

Het is niet voor het eerst dat strandpaviljoen Beach Inn wordt getroffen door brand. Elf jaar geleden ging het strandpaviljoen ook al eens verloren. Wat de oorzaak van de brand is, is nog niet bekend.