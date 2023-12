Geen bekersprookje voor DEM: tweede ronde is het eindstation

Het KNVB-bekertoernooi is voor amateurclub DEM geen mooi jongensboek geworden. De Beverwijkers sneuvelden op het eigen sportpark Adrichem tegen Excelsior Maassluis. Het doelpunt van Giovanni da Fonseca in de 67e minuut zorgde voor de beslissing.

Daardoor gaan de amateurs uit Maassluis door naar de achtste finales van het nationale bekertoernooi. Zij mogen dromen van een mooi, volgend affiche. De tweede divisionist schakelde in de vorige ronde FC Volendam uit. Ook die wedstrijd eindigde in 1-0. Donderdagavond is de loting.

DEM kon na een spetterend voorspel met lichtshow voor zo'n dertienhonderd toeschouwers geen vuist maken. De thuisclub miste Raymond de Waard. De spits had een enkelblessure overgehouden aan de wedstrijd tegen FC Rijnvogels waarin hij afgelopen weekend een hattrick maakte. De ploeg van trainer Ron Bouwman, uitkomend in de derde divisie, had voor rust wel het betere van het spel, maar wist geen grote kansen te creëren.

In de tweede helft trok Excelsior Maassluis de wedstrijd naar zich toe de drukte de ontsnapte Da Fonseca dus doeltreffend af. DEM probeerde nog wel om er een verlenging uit te slepen, maar wist niet meer te scoren. Al waren de Beverwijkers diep in de blessuretijd nog wel dichtbij de 1-1.

Met de uitschakeling van DEM heeft Noord-Holland nog slechts vier clubs over in het bekertoernooi. Morgenavond om 20.00 spelen in het Volendam-stadion de amateurs van rkav Volendam tegen AFC en treft AZ in Hardenberg HHC. Donderdag gaat Ajax op bezoek bij Hercules.