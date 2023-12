Owusu-Oduro terug op doel voor AZ in bekerduel tegen HHC Hardenberg na blessure Verhulst

Hobie Verhhulst is afgelopen zondag in het duel tegen PSV (0-4 verlies) geblesseerd geraakt. Rome-Jayden Owusu-Oduro is weer fit en staat woensdag in het bekerduel tegen HHC Hardenberg op doel. "Zijn hand is weer een stuk rustiger en hij staat morgen op doel", aldus AZ-trainer Pascal Jansen.