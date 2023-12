Vijftien verschrikkelijke openingsminuten voor AZ-doelman Verhulst: "Heel slecht"

Een rampscenario voltrok zich vanavond voor doelman Hobie Verhulst. De geboren Zaankanter mocht voor het eerst dit seizoen zijn opwachting maken in het vlaggenschip van AZ en binnen vijftien minuten moest hij al drie doelpunten incasseren. "Wij kunnen veel beter", aldus de doelman.

Vijftien verschrikkelijke openingsminuten voor Hobie Verhulst: 'Heel slecht begin' - NH Sport/Frank van der Meijden

De 0-1 van PSV kwam uit een strafschop, nadat Verhulst Malik Tillman in de zestien had gevloerd. "Ik zie hem komen en hij is net even sneller. Ik had een betere keuze moeten maken. Ongelukkig moment", blikt de 30-jarige doelman terug op de eerste van de in totaal vier tegengoals tegen PSV.

"Ik heb dat te accepteren, maar dan ga je gewoon door met hard werken" AZ-doelman Hobie Verhulst

Verhulst stond in de basis omdat Rome Jayden Owusu-Oduro niet fit uit het Europese duel met Legia Warschau was gekomen. Door de stormachtige ontwikkeling van Owusu-Oduro kreeg Verhulst van de technische staf te horen dat hij nu voorlopig de derde keeper is in de selectie. Verhulst: "Ik heb dat te accepteren, maar dan ga je gewoon door met hard werken. En zo zie je maar dat er weer een kans komt." Tekst gaat verder onder de video.

Doelman van Hobie Verhulst schrok van AZ: 'Dit heb ik nog nooit gezien' - NH Sport

Witte zakdoekjes AZ-trainer Pascal Jansen was na de 0-4 duidelijk tegenover de media. "Dit was een afstraffing. Zo reëel moet je zijn. PSV was vele malen beter", aldus Jansen, die ook zag dat er witte zakdoekjes in het publiek zichtbaar waren. "Leuk is anders. De verwachting zijn hier hoog. Dan is het logisch dat mensen hun emoties uitten en de eindverantwoordelijke man daarin meenemen."

Pascal Jansen na kansloze nederlaag: 'Dit was een afstraffing' - NH Sport