Hij lag dit jaar in een sloot in Koedijk: dood Syrische Amir was vermoedelijk ongeluk

De politie geeft een update over de mysterieuze dood van Amir (29). De uit Syrië gevluchte Alkmaarder lag in april van dit jaar levenloos in een sloot aan de rand van Koedijk. Tot groot verdriet van nabestaanden. Op basis van onderzoeksresultaten tot nu toe lijkt er geen sprake te zijn van een misdrijf.

Foto: Maaike Polder / NH Nieuws

Dat zegt een woordvoerder tegen NH. In de buurt waar zijn lichaam werd gevonden, zijn beelden van deurbelcamera's, er is met een speurhond gezocht en forensische rechercheurs deden onderzoek. "Er is tot dusver geen aanwijzing dat Amir door een misdrijf om het leven is gekomen, we gaan dus uit van een tragisch ongeval." Het is 15 april van dit jaar als buurtkinderen het levenloze lichaam van de 29-jarige Amir zien drijven in een slootje aan het Klippad. Het is tussen twee woonwijken, veel mensen lopen er met de hond. In de buurt wordt geschrokken gereageerd. Het wordt er hermetisch afgesloten en de politie start een groot onderzoek. Vriendschap Lang is onduidelijk wie het slachtoffer is. Blijkbaar heeft hij geen identificatiepapieren bij zich. Er worden daarom in de media beelden van zijn kleding gedeeld. Zijn jas lag namelijk in de bosjes een paar honderd meter verderop. De kleding wordt herkend. Het blijkt te gaan om Amir. Die woont in de Alkmaarse wijk Daalmeer, niet heel ver van de sloot. De twintiger is geboren in Syrië en gevlucht naar Nederland. In 2015 betrekt hij na een paar maanden in de asielopvang in Alkmaar een huisje en raakt hij bevriend met Denise.

" Je komt niet zomaar hierheen vluchten. Hij sprak geen woord Nederlands of Engels" Denise over vriend Amir

"Toen ik hem voor het eerst zag, zat hij met wat noodverlichting en wat kaarsen aan op de bank in mijn oude huis", vertelt ze naderhand tegen NH. "De stroom was afgesloten. Ik kreeg meteen tranen in mijn ogen." Volgens haar was hij nog 'een jochie'. "Je komt niet zomaar hierheen vluchten. Hij sprak geen woord Nederlands of Engels. Ik wilde hem hier graag op weg helpen." Ze beginnen dagelijks met elkaar te appen. Eerst zamelt Denise stiekem via Facebook allemaal meubels voor hem in en later vieren ze samen Koningsdag of gaan naar Ikea voor een euro-ontbijtje. Tekst gaat door

In de bosjes lag een zwarte jas, die van de Alkmaarder blijkt te zijn - Foto: Inter Visual Studio

"Ik kan het nog steeds niet geloven", aldus zijn vriendin over zijn plotselinge dood in april van dit jaar. "Hij had zijn draai hier juist zo gevonden. Hij had een hart van goud, was heel sociaal en dankbaar voor alles." De laatste tijd spraken Denise en Amir elkaar iets minder. Maar er leek voor haar niets bijzonders aan de hand. En toch gebeurt er wat raars rondom zijn overlijden. Telefoon gestolen Daags voor zijn dood treft een buurman hem 'in paniek' aan in een supermarkt in de wijk Daalmeer, zo vertelt Denise. Zijn telefoon is gestolen, zegt 'ie die middag. Het toestel wordt in eerste instantie ook niet gevonden rondom zijn levenloze lichaam in de sloot. Daarna wordt door een duikteam meermaals gezocht. Één keer tevergeefs. Maar de politie meldt nu aan NH dat zijn mobieltje uiteindelijk is gevonden en is onderzocht. De resultaten zijn niet bekendgemaakt. Een woordvoerder weten dat er nog andere resultaten worden verwacht vanuit het Nederlands Forensisch Instituut. Formeel is het onderzoek dus nog niet afgerond. Maar voor de recherche is 'het meest waarschijnlijke scenario' dat Amir om het leven is gekomen door pech. "Mochten er verder ontwikkelingen zijn, dan delen we die eerst met de familie."