Mogelijk misdrijf in Koedijk: identiteit van in sloot gevonden dode nog onbekend

De politie onderzoekt een mogelijk misdrijf in Koedijk. Gisteren werd daar in een sloot langs het Klippad een levenloos lichaam gevonden. Het is nog niet duidelijk wie de persoon is. Met foto's van een gevonden jas in de bosjes hoopt de Alkmaarse recherche op tips.

In het water zwemt een pulletje, nieuw leven, 24 uur nadat precies op die plek gisteren een dode is gevonden. Een man, zeggen buurtbewoners, maar de politie doet daar nog geen uitspraken over. "We doen onderzoek naar de identiteit." De hulpdiensten komen gistermiddag af op een telefoontje van toevallige voorbijgangers. Samen met twee jongens zien ze onder de brug tussen de Isarstraat en het Lioenpad wat drijven. "Eerst dachten ze dat het een pop was en riepen ze mijn vrouw erbij", aldus een buur vanuit de deuropening vandaag. "Maar zij zag meteen: dit is een persoon, bel 112." Binnen no-time is het wijkje een plaats delict en worden de bruggetjes over het slootje met rood-witte linten afgezet. Jas in de bosjes Dan vindt iemand een jas in een bosje honderd meter verderop, aan de Isarstraat. "Toen hebben ze het daar ook helemaal afgesloten." Het is 'een hele happening', vertellen andere buren aan NH. Het is voor de recherche op dit moment nog steeds niet duidelijk of het gaat om een jack van de overleden persoon. "Wij willen graag weten van wie de jas is en vraagt mensen die de jas herkennen contact op te nemen", aldus de politie. Vandaag nog vliegt er een helikopter over het rustige wijkje. Tekst gaat door onder de foto

"Hij cirkelde zeker een half uur boven het park. Alsof ze beelden aan het maken waren", aldus een man die zijn hondjes aan het uitlaten is. Ook lopen in het park twee rechercheurs rond met een dame met een grote hond die vlak bij de plaats delict woont. Ze wil weinig kwijt over wat ze met de agenten bespreekt, alleen dat haar 'wat dingen zijn opgevallen' en ze daarover de politie besloot in te lichten. De buurman in de deuropening denkt terug aan afgelopen zaterdag. "Ik begreep dat de man er al wat langer lag en ik bedenk me nu dat ik bij een ander bruggetje in de avond jongens heb zien staan die wat in het water zagen en met een zaklamp op het water schenen. Ik sloeg daar verder niet op aan, maar nu denk ik, zal het er toch wat mee te maken hebben?"

