Waarom lag de Syrische Amir 'met hart van goud' dood in de sloot in Koedijk?

'Ik ben met jou altijd.' Een berichtje dat Denise nooit meer zal krijgen van haar dierbare vriend Amir. Twee weken geleden wordt in een slootje in Koedijk het levenloze lichaam van de Syrische Alkmaarder gevonden. Terwijl de politie onderzoek doet, zitten vrienden met 100 vragen. "Een dag daarvoor is hij nog gezien, aangedaan, in paniek, zonder telefoon."

Denise leert Amir in 2015 kennen als zij naar de Alkmaarse binnenstad verhuist en hij haar appartementje in Daalmeer betrekt. Hij is dan begin twintig, net gevlucht uit het door oorlog geteisterde Syrië en na maanden in asielzoekerscentra heeft hij een tijdelijke verblijfsstatus.

"Ik kreeg een berichtje via Facebook van de vriendin van een van zijn Syrische vrienden. 'Heb je het al gehoord van Amir?' Ik kan het nog steeds niet geloven. Hij had zijn draai hier juist zo gevonden. Hij had een hart van goud, was heel sociaal en dankbaar voor alles."

De politie zet meteen het halve park af . Het lichaam wordt zorgvuldig uit het water gehaald door een speciaal duikteam en meegenomen voor onderzoek. Even verderop vindt een buurtbewoner in de bosjes een jas. Het blijkt de jas van het slachtoffer.

Met de net gekochte rode roos in haar hand loopt Denise over het bruggetje richting het Klippad. Ze is voor het eerst op de plek waar toevallige voorbijgangers op 12 april een overleden man in het water zien drijven. Ze slaan die middag alarm.

Op de plek waar Amir is gevonden is het Landelijke Team Onderwaterzoekingen van de politie gisterochtend het water in gegaan. "We hebben gezocht naar persoonlijke spullen, waaronder zijn telefoon, maar geen relevante voorwerpen gevonden. Er zijn ook bij ons nog veel vragen. Meerdere scenario's staan open. En we kunnen nog niks zeggen over de doodsoorzaak", aldus woordvoerder Erwin Sintenie.

"Toen ik hem voor het eerst zag, zat hij met wat noodverlichting en wat kaarsen aan op de bank in mijn oude huis. De stroom was afgesloten. Ik kreeg meteen tranen in mijn ogen. Hij was nog een jochie en je komt niet zomaar hierheen vluchten. Hij sprak geen woord Nederlands of Engels. Ik wilde hem hier graag op weg helpen."

Een tompouce op Koningsdag

Hun eerste gesprek is via een tolk. Omdat Amir nauwelijks Nederlands spreekt, schrijft Denise samen met een vriendin een kaart in het Engels en Arabisch en doet die bij hem in de bus. "Daarin stond dat we hem welkom heten en er voor hem zullen zijn. Stiekem hadden we toen met allemaal mensen op Facebook al een waslijst aan spullen ingezameld voor zijn woning. Iedereen bood hulp aan, een man heeft ritjes gereden om het te brengen."

Al snel Whatsappen de twee dagelijks heen en weer. Een buurman sluit zich aan bij het duo en een drietal is geboren. "Dan gingen we naar Ikea, ontbijten voor een euro." Denise laat foto's zien van de uitjes.

In april 2016, een half jaar na hun eerste ontmoeting, gaat hij met mee met haar vrienden om Koningsdag te vieren. "We aten samen een oranje tompouce en gingen de stad in. We hebben het supergezellig gehad." Maar ze helpt Amir in de eerste maanden ook met zaken als zijn cv en de taal.