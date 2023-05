Doodsoorzaak Amir (29) nog altijd niet bekend: "Moeten 100 procent zeker zijn"

Veel vragen en weinig antwoorden. Dat is nog steeds de situatie in het onderzoek naar de dood van de 29-jarige Amir. De Syrische Alkmaarder werd precies een maand geleden gevonden in een sloot langs het Klippad in Koedijk. "Dit heeft tijd nodig."

Bloemen bij de vindplaats van de Syrische Alkmaarder - Maaike Polder / NH Nieuws

Dat zegt politiewoordvoerder Joey Brink tegen mediapartner Alkmaar Centraal. "Het onderzoek is nog in volle gang en er wordt geregeld met het Openbaar Ministerie gesproken over de zaak." Op woensdagmiddag 12 april ontdekken omstanders in het water langs het Klippad in Koedijk het lichaam van een man. De politie tast in het duister over de identiteit van de overleden persoon. Totdat ze de hulp van het publiek inroepen en de foto van een gevonden jas deelt. Iemand herkent het kledingstuk en binnen enkele uren is duidelijk wie de dode man is. Tekst gaat verder.

Bronnen melden aan Alkmaar Centraal dat een uitgebreider onderzoek door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) geen duidelijkheid heeft gegeven over de doodsoorzaak. Maar daar wil de politiewoordvoerder vanwege het onderzoek niks over kwijt. "We moeten echt honderd procent zeker zijn voor we naar buiten komen met informatie." De afgelopen weken stonden volgens Brink in het teken van het opsporen van familieleden in Syrië, het verhoren van verschillende getuigen en een nieuwe zoekactie in de Koedijkse sloot. De woordvoerder erkent dat het 'bijzonder' is dat ook na weken van onderzoek niet uit te sluiten valt dat de 29-jarige Amir door een misdrijf om het leven is gekomen. "Je ziet niet vaak dat het zolang duurt, maar het komt weleens voor." "Ik verwacht ook niet dat we snel met meer informatie kunnen komen. We weten simpelweg nog niet wat er precies is gebeurd op die woensdagmiddag in Koedijk en moeten secuur te werk gaan."