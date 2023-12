Leerlingen slaan handen ineen om Noord-Hollandse minima een fijne kerst te bezorgen

Praktijkervaring opdoen en je tegelijkertijd inzetten voor het goede doel: tientallen leerlingen van het Horizon College in Heerhugowaard doen het. Aan deze logistiek medewerkers in spe de taak kerstpakketten samen te stellen voor mensen met een krappe beurs. Een nobele missie waarbij ze meteen de fijne kneepjes van de logistiek onder de knie krijgen. "Ik vind het heel leuk", vertelt leerling Leks. "En Je helpt je medemens ermee."

Met het vullen van kerstpakketten leren de leerlingen meteen ook de fijne kneepjes van het logistieke vak - NH Nieuws

Plaats van handeling is een loods vol stellages in het schoolgebouw. De schappen zijn gevuld met duizenden producten. "Eigenlijk alles wat je ook in de supermarkt vindt", legt Ramona van der Meer van Stichting Hulp voor Minima uit. Het kerstpakketten-project is een samenwerking tussen de school en de stichting. "De spullen krijgen we door onze winkelacties. Dan vragen we mensen voordat ze de supermarkt ingaan om iets extra's te kopen voor de kerstpakketten."

"Ik ben de orderpikker, ik pak de spullen uit de schappen" Leks, leerling Horizon College

Iedere leerling heeft zo zijn eigen verantwoordelijkheid. "Mijn taak is het aftekenen", aldus Kevin. In zijn handen heeft 'ie lijst met inhoud die secuur afgevinkt dient te worden. "Ik zorg dat alles goed in de doos komt." Kevin werkt samen met Leks. "Ik ben de orderpicker", vertelt hij. "Ik pak de spullen uit de schappen."

Mooie praktijkervaring De operatie voltrekt zich onder toeziend oog van docent Dennis Kee. "Deze leerlingen volgen de studie 'logistiek medewerker'", aldus Kee. "En wat ze nu aan het doen zijn is 'orderpikken' wat ze straks in het bedrijfsleven ook gaan doen. Dus voor hen is het een hele mooie manier om praktijkervaring op te doen."

"Mensen die het niet breed hebben, moeten ook gewoon normaal kerst kunnen vieren" Kevin, leerling Horizon College

Als de pakketten straks klaar zijn, zullen de leerlingen ze zelf overhandigen. "De gedachte daarachter is om de jongeren mee te geven dat niks vanzelfsprekend is", vertelt Van der Meer van de stichting. "En dat het iedereen kan gebeuren om in de bijstand terecht te komen." De leerlingen zelf vinden het alleen maar mooi dat ze straks mensen blij kunnen maken. "Ik vind het leuk dat het naar deze mensen gaat", aldus leerling Tinetta. "Ik vind de actie wel netjes", zo vindt ook Kevin. "Mensen die het niet breed hebben, moeten ook gewoon normaal kerst kunnen vieren."