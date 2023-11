Petra vraagt cadeaukaart te doneren voor kerstpakketten voor minderbedeelden

Petra werkt voor de GGZ, en is gespecialiseerd in het ondersteunen van maatschappelijk en persoonlijk herstel van cliënten. "Ik ontvang en zie veel mensen. We hebben via Maatwerk Hoorn - dat ook in Medemblik zit - een inloop waar mensen koffie of thee kunnen drinken, of meedoen aan een activiteit", legt Petra uit.

"Veel van deze mensen zijn afhankelijk van leefgeld, of hebben door omstandigheden nooit een kerstpakket van een werkgever gekregen", gaat ze verder. "Daarom besloot ik vier jaar geleden om cadeaubonnen in te zamelen, en een pakket voor deze alleenstaanden samen te stellen."

Bij de eerste weggeefactie kreeg een vrouw, die een pakket ontving, tranen in haar ogen. Ze kon Petra niet genoeg bedanken, vertelt ze. Dit jaar verwacht Petra 48 kerstpakketten weg te geven. Ook wordt een deel van de producten gedoneerd aan het initiatief Hart voor Hoorn.

Etenswaren, drinken en andere zaken in pakket

Niet alleen zitten er etenswaren en drinken in, ook andere producten worden meegegeven. "Zo is een bedrijf zo gul geweest om complimenten in een zakje te doneren. Ook zijn er keycords voor de pakketten gedoneerd", zegt Petra. "Ieder jaar hoop ik het pakket ook iets groter te maken. In het pakket van twee jaar geleden zaten maar liefst 23 verschillende producten in."

Voor deze producten schrijft Petra bedrijven in West-Friesland aan, en plaatst zij oproepen op sociale media voor het doneren van cadeaubonnen die door een loterij en supermarktketen worden uitgegeven. Ook kunnen bedrijven Petra benaderen als zij producten willen doneren.

Inleveren kan tot en met 19 november

Tot vorige week dinsdag kon je de cadeaubon ter waarde van 12,50 euro op je deurmat krijgen. Petra hoopt dat degenen die hier geen gebruik van maken, de kaart willen doneren voor haar kerstpakketten. "De kaart moet hiervoor wel geactiveerd zijn, anders kunnen we deze niet gebruiken", vertelt ze. Via de oproep van Petra op sociale media kun je vinden waar de kaart ingeleverd kan worden. Dit kan tot en met zondag 19 november.