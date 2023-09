Luxe kerstpakketten voor arme gezinnen in Heemskerk

Het is net herfst, maar in Heemskerk zit een groep vrouwen al met hun hoofd bij de kerst. Ieder jaar verrassen ze gezinnen die onder de armoedegrens leven met een luxe kerstpakket en daar zijn ze al erg druk mee. "Er is veel en verborgen armoede. Mensen schamen zich vaak. Met dit initiatief willen we hen een mooie kerst gunnen", zegt een van de organisatoren.

Rocking Up X-mas is een landelijk initiatief. Het kerstpakket bestaat uit een 3-gangenmenu bedacht door een chef en alle daarbij benodigde ingrediënten. Sinds vijf jaar is de stichting ook actief in Heemskerk en Beverwijk.

Foto: Heemskerkse kerstengelen dringend op zoek naar donaties - NH Nieuws / Loïs Iglesias

Hoe belangrijk het is, weet Debby ten Brink. Zij maakte jarenlang gebruik van de kerstpakketten. "In de avond staan er plots mensen voor de deur die je twee grote dozen en een tas vol cadeautjes overhandigen. Ik was alleenstaande moeder in de bijstand, dus je kan begrijpen dat er geen geld was voor luxe. Als je dat pakket dan openmaakt is het gewoon wauw." Debby werd overmand door emoties. "Ik kon geen woorden uitbrengen en moest huilen. Het besef dat er mensen zijn die aan je denken en je dit gunnen, is overweldigend. De dagen daarna liep ik nog op wolken."

Ontstaan Het idee om in Heemskerk met Rocking Up X-mas te beginnen ontstond per toeval, vertelt Marleen van der Horst, een van de organisatoren. "Ik ging naar een benefietconcert die ten goede kwam aan de stichting. Ze deden daar een oproep voor nieuwe locatie managers." Marleen belde Anita Perré Meijer op om mee te werken. "Die kent zoveel mensen, is heel actief en super maatschappelijk betrokken." De dames begonnen met z'n tweeën met 50 gezinnen, maar inmiddels bestaat het kernteam uit zes dames en schenken ze ongeveer 200 gezinnen een kerstpakket. De gezinnen worden aangemeld via sociale instanties.

Blije kinderen Door de inflatie zijn prijzen afgelopen jaar sterk gestegen. Daarom vrezen de Heemskerkers dat het dit jaar weer schrapen wordt om voldoende kerstpakketten te maken. Daarom zijn ze eerder begonnen met geld inzamelen. Het gaat om 30.000 euro, vertelt ze. "Er is echt heel veel geld nodig. Het standaard pakket kost 60 euro, dan doen we daar nog een kersontbijt bij, een uitje en een cadeautje voor de kinderen. Vorig jaar hadden we 353 kinderen, dus dat loopt snel op in de duizenden euro's." Ook sparen de dames hard voor de vega kaarten van de postcodeloterij. "Daar kunnen we dan weer extra boodschappen van kopen", vertelt Anita. Minder in de pakketten stoppen is geen optie. "Voor een leuk uitje is in de gezinnen gewoon echt geen geld en zo kunnen ze toch even wat leuks doen en hun zorgen vergeten. De kinderen zijn ook zo blij met een klein cadeautje."

Fijn gevoel Het maakt de dames dan ook niet uit dat ze zelf doodop aan de kerstafel schuiven. "We werken ons helemaal rot, maar je gaat met zo'n fijn gevoel kerst in", zegt Anita. Ook Debby beschrijft het initiatief als het 'ultieme kerstgevoel' en die ervaring gunt ze anderen ook. "Dit jaar geef ik het stokje door, want ik heb al gedoneerd." De dames zijn de steunen via de link. Ieder euro is van harte welkom.