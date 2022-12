Studenten pakken kerstpakketten in voor minima: "Belangrijke levensles"

Koekjes, kerststolletjes, limonade en wat zijn eigenlijk musketkransjes? In het praktijklokaal van het Horizon College in Heerhugowaard vullen studenten van de opleiding Transport en Logistiek kerstpakketten met allerlei lekkere producten voor minima. Voor de studenten een mooi lesje orderpicken en voor de stichting Hulp voor Minima een stuk minder inpakwerk. "In ons eentje hadden we dit nooit gered."

"Het lijkt een beetje op een chaos", geeft studente Tania ten Bokkel toe. "Maar het is wel een georganiseerde chaos, we weten wat we aan het doen zijn." En dat is maar goed ook want in totaal moeten 150 kerstpakketten gevuld worden, Docent Aschwin Hooijboer houdt de boel in de gaten. "Begin met de zware dingen die onder in de doos moeten, de lichtere producten daarna", geeft hij als handige tip mee.

Ramona van der Meer van de stichting Hulp voor Minima kan al die extra handjes goed gebruiken. "De pakketten gaan naar gezinnen die weinig te besteden, maar bij alle hulp vaak net buiten de boot vallen. Ze kunnen bijvoorbeeld niet terecht bij de voedselbank en komen niet in aanmerking voor andere hulp. Er is steeds meer 'stille armoede'."

Goed gevoel

Het mes snijdt bij de kerstpakkettenactie aan twee kanten. Want de studenten leren in hun eigen magazijn hoe ze goederen moeten verzamelen en in moeten pakken. "Het past goed bij onze opleiding en we helpen mensen ook, dat geeft wel een goed gevoel", vertelt studente Tania ten Bokkel.

"Het is niet alleen een lesje logistiek, maar ook een belangrijke levensles", vertelt Van der Meer. "De jongeren leren dat niet iedereen het even goed heeft. Dat je ook iets voor een ander kan betekenen, hoe klein dan ook. Je kan het verschil maken."

Kijk hieronder naar de studenten in actie