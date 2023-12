Renovatie bijna rond, maar nu bedreigt hevige regenval Vredeskerkje Bergen aan Zee

Voor de gevelrenovatie van het Vredeskerkje in Bergen aan Zee is de afgelopen maanden veel geld opgehaald. Maar stichting MAD, die verantwoordelijk is voor het behoud van van het kerkje, staat nu voor een nieuw probleem: door hevige regenval loopt het terrein onder, en dat levert grotere problemen op dan natte enkels: "Die wateroverlast had niemand voorzien, dit hebben we nog nooit meegemaakt", vertelt penningmeester Dick Sluis.

"Er zijn veel mensen die zich verbonden voelen met de kerk, we worden aan alle kanten geholpen." Om alle voorziene (en onvoorziene) kosten te dekken, hoopt de stichting nog 9.000 euro te ontvangen. Naar verwachting zal de restauratie dan in maart van start gaan.

Om het monument te herstellen, is er zo’n 275.000 euro nodig. De kosten daarvan kan stichting MAD onmogelijk alleen ophoesten. Daarom werd een inzamelingsactie gestart . En met succes: het grootste deel van de restauratiekosten is inmiddels binnen, vertelt Dick Sluis. "We krijgen dagelijks grote en kleine donaties binnen, dus er is gelukkig veel draagvlak om het kerkje te redden."

"Als noodoplossing hebben we pallets neergelegd, want onze uitvaartdiensten moeten gewoon kunnen doorgaan"

De kerk heeft een belangrijke functie in het dorp. Er worden huwelijken gesloten en uitvaartdiensten gehouden, maar ook concerten gegeven. "Als noodoplossing hebben we pallets neergelegd, want onze uitvaartdiensten moeten gewoon kunnen doorgaan", vervolgt Sluis. "Maar we zullen op den duur ook de bestrating moeten aanpassen. Wateroverlast is een probleem in Bergen, meer mensen hebben er last van."

En zo stapelen de zorgen om het voortbestaan van het kerkje zich toch weer op. "Het is een never ending story met dat onderhoud, dus alle hulp is van harte welkom. Je houdt altijd rekening met tegenvallers, maar deze wateroverlast had niemand voorzien. De aannemer wil in maart beginnen, dus ik hoop dat het terrein dan weer een beetje begaanbaar is."

NH bracht afgelopen september een bezoek aan het Vredeskerkje en sprak daar met Dick Sluis over de ingrijpende restauratie, bekijk hieronder de reportage: