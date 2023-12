Hoe deze dominee verbroedering zoekt tussen moslims, joden en christenen in oorlogstijd

In de protestantse Vrijheidskerk wordt aanstaande zondag gebeden voor de Palestijnse Samar uit Alkmaar. Vorige week vrijdag verloor zij een groot deel van haar familie in het zuiden van Gaza. "Ook wij christenen bidden voor haar en leven met haar mee", reageert de 77-jarige dominee en gastpredikant Hittjo Hummelen.

De Alkmaarse moslimgemeenschap kwam begin deze week bij elkaar in de Sunni Razvi moskee in De Hoef voor Samar en haar familie. Bij bombardementen in het zuidelijke deel van de Gazastrook zou ze 'tientallen familieleden zijn verloren'. Voor de overledenen en de nabestaanden werd gebeden en uit de Koran voorgelezen.

Als Nazier Anwar-Ali, voorzitter van de moskee, de volgende ochtend zijn mailbox opent, is hij tot tranen toe geroerd door een bericht van dominee Hittjo Hummelen.

'Beste broeder en collega Nazier, zondag wil ik in de Vrijheidskerk bidden voor bijstand van onze ene God voor de familie van Samar. Om zo solidariteit uit te spreken in deze verschrikkelijke oorlog. Zou je dat willen doorgeven aan haar, dat ook wij christenen in Alkmaar voor haar bidden en met haar meeleven?'

Een toereikende hand uit onverwachte hoek, Nazier is er stil van. "Prachtig toch, ik krijg er tranen van in m'n ogen", reageert hij. "Bijzonder hoe zo'n vreselijke oorlog ook weer leidt tot verbinding."

Het mailtje dat Nazier vervolgens terugstuurt, ontroert ook de dominee. "Hij schreef: 'Wat ben ik blij dat je zo reageert, want ik sta er helemaal alleen voor'. We moeten er als gemeenschap voor zorgen dat we in onze rouw niet alleen staan."

Haat en verdeeldheid

De oorlog tussen Israël en Hamas is een voedingsbodem voor haat en verdeeldheid. Daarom heeft Hummelen niet alleen contact gezocht met de moskee, maar ook met de Alkmaarse synagoge. "Het is heel belangrijk dat we ons ook in Alkmaar niet tegen elkaar laten uitspelen. We rouwen allemaal om deze oorlog."