Een curlingbaan én discovloer in de Grote Kerk: zo wordt Alkmaar in kerstsferen gehuld

Dit jaar hoef je voor lichtjes en glühwein de binnenstad van Alkmaar niet meer uit. Vanaf 23 december wordt de Grote Kerk omgetoverd tot Het Kersthuis. Van een potje curling midden in de kerk tot een kerstbomenbos: "We hebben in Alkmaar geen grote kerstmarkt of evenementen, dus je ziet dat best veel mensen wegtrekken uit de stad voor hun kerstuitjes. Dat is eigenlijk heel zonde."

Volgens organisator Lotte van der Eng is de Grote Kerk dé perfecte locatie. "Het wordt ook wel de huiskamer van Alkmaar genoemd en de kerk staat nog steeds symbool voor samenkomen."

Dat is ook het eerste waar Lotte aan denkt bij het woord kerst: samenzijn en barmhartigheid. "We hebben geprobeerd dat terug te laten komen in het concept. Dus naast dat het gezellig is in de kerk en je er veel kan doen, hebben we ook gekeken naar hoe we mensen kunnen samenbrengen."

Curling in de kerk

Als je de kerk binnenstapt, beland je in een magisch bos vol honderden dennenbomen en duizenden lichtjes. Vervolgens volg je de route langs alle activiteiten. Haal bijvoorbeeld je voetjes van de vloer bij de 'Stille Nacht' silent disco of speel zelfs een potje curling midden in de kerk. "Ik vind het zo uniek dat er een curlingbaan in een kerk ligt en je daar de strijd aan kunt gaan tegen elkaar", vertelt Lotte lachend aan de telefoon.