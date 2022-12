Gratis 'blind date' kerstdiner voor eenzame ouderen bij Alkmaarse bistro

Jeannete Schippers (46) stond ooit zelf in de rij bij de voedselbank, maar tegenwoordig runt ze haar eigen bistrootje: Madame Jeannete aan de Koorstraat in Alkmaar. Deze feestdagen wil ze graag iets terugdoen. Daarom organiseert ze op eerste kerstdag een gratis diner voor twintig eenzame ouderen, die klant zijn bij de voedselbank in Alkmaar. "We zetten mannen en vrouwen bij elkaar aan een tafeltje, wie weet komen er dan nog wat dates uit voort."

Jeannete Schippers van de Alkmaarse bistro Madame Jeannete

Een aantal jaar geleden lag Jeannete in een zware scheiding en kon ze maar moeilijk rondkomen. "Gelukkig kon ik toen terecht bij de voedselbank. Na mijn scheiding stond ik er erg slecht voor, maar inmiddels gaat het weer goed met me. Ik heb een eigen bistro in Alkmaar en een nieuwe, leuke man." Vanuit die moeilijke tijd ontstond ook het idee om op eerste kerstdag een gratis diner te organiseren voor alleenstaande mensen. "We richten ons vooral op eenzame ouderen, zodat ze dit jaar niet alleen zitten met kerst." Tafeltjes voor twee Nadat ze de Voedselbank Alkmaar aan de Pettemerstraatweg benaderde, ging het balletje al snel rollen. "Een van de vrijwilligers kwam bij ons langs in de bistro en was na een kort gesprek ook enthousiast. Omdat onze bistro niet heel groot is, hebben de vrijwilligers een selectie gemaakt van twintig deelnemers."

"Dat ik hiermee eenzame mensen een beetje kan helpen de feestdagen door te komen, daar houd ik pas echt een goed gevoel aan over" Jeannete Schippers, eigenaar Alkmaarse bistro

Samen met haar dochter doet Jeannete die avond de bediening. Haar man staat in de keuken. "We zijn een echt familiebedrijfje", vertelt ze trots. Vooraf staat er carpaccio of tomatensoep op het menu. Voor het hoofdgerecht kunnen de gasten kiezen uit varkenshaas of een stoofpotje. Ook kunnen alle aanwezigen nog een verrassing verwachten. "Je komt een heel end met sponsors. We hebben best veel leuke donaties ontvangen van ondernemers uit de omgeving." En daar is Jeannete in tijden als deze meer dan dankbaar voor. "Ik heb zelf weinig kosten aan het organiseren van deze avond. Na een moeilijke periode wil de horeca natuurlijk weer goed verdienen. Maar dat ik hiermee eenzame mensen een beetje kan helpen de feestdagen door te komen, daar houd ik pas echt een goed gevoel aan over. Misschien doen we dit volgend jaar weer, zeker als het goed bevalt."