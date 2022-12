Lachen: kerstmannen op waterscooters door Alkmaarse grachten

Een bijzondere stunt vandaag in Alkmaar. Daar gingen kerstmannen op waterscooters en een speedboot door de grachten. Volgens de kerstmannen is zoiets nog nooit eerder vertoond.

Een omstander vindt dat de show 'een beetje sjeu aan deze saaie dag geeft': "We zitten vanavond wel aan het kerstdiner maar om dit in de ochtend even te zien, is hartstikke leuk."

Na afloop van de show konden de kerstmannen rekenen op een borrel om weer om te warmen: "Het zonnetje schijnt alleen nog niet, maar dat komt goed."