Definitief geen milieustraat in Waterland: "Er wordt niet naar ons geluisterd"

Het is al jaren een heet hangijzer in de gemeente Waterland, een milieustraat in eigen gemeente. De gemeenteraad van Waterland heeft er nu definitief een streep ondergezet. "Er wordt niet verder gewerkt aan een plan om een milieustraat te realiseren", laat de gemeente weten. Bewoners vinden het besluit teleurstellend.

Er was ooit wel een plek in Waterland waar je het grofvuil kon dumpen, dat was op het Galgeriet in Monnickendam. In 2019 werd deze gesloten omdat er daar woningen zouden worden gebouwd.

Inwoners van Monnickendam en omliggende dorpen konden vanaf toen met hun afval terecht in Purmerend. Toen tijdens de coronacrisis iedereen massaal hun huis ging opruimen, liep het daar al snel uit de hand. Mensen stonden uren in de file om hun afval te dumpen.

Petitie

Mario Hoogendoorn uit Monnickendam zamelde in april 2020 handtekeningen in om weer een eigen milieustraat te openen in het stadje. De petitie werd massaal ondertekend, maar de gemeente zag het nog steeds niet zitten. De verantwoordelijke wethouder heeft de petitie nooit in ontvangst genomen. "Een milieustraat in Monnickendam is onbespreekbaar", waren zijn woorden toen.

Twee jaar later werd het hete hangijzer weer uit de kast gehaald. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 was één van de speerpunten om weer een eigen milieustraat in Waterland te krijgen. Die zou dan moeten komen in Katwoude. De gemeenteraad van Waterland heeft echter donderdagavond niet ingestemd met het verder uitwerken van de plannen om een milieustraat in Katwoude te realiseren.

Teleurstellend

"Dat verbaast me niet", zegt Mario Hoogendoorn. "Er wordt weer niet naar ons geluisterd." De Monnickendammer heeft zich jaren ingezet om weer een plek voor het afval te krijgen. "Met GroenLinks in onze coalitie zag ik het al niet meer gebeuren", reageert hij terneergeslagen. "Het is teleurstellend."

Het CDA gaf donderdagavond uiteindelijk de doorslag en stemde ook tegen, terwijl die hiervoor altijd voor een eigen milieustraat was. "De reden waarom niet, slaat ook nergens op", zegt Hoogendoorn. "Er zou al teveel industrie in Katwoude zijn."

Door de uitspraak van de gemeenteraad is er dus definitief een streep gezet door de plannen om een eigen milieustraat voor gemeente Waterland te realiseren.