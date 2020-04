Petitie voor heropening afvalpunt in Monnickendam al 1500 keer ondertekend

MONNICKENDAM -Een uur in de file staan om je grofvuil weg te brengen. In Purmerend is dat aan de orde van de dag. Buurgemeente Waterland denkt de oplossing te hebben, burgers willen daar met een petitie de eigen gemeentewerf weer openen. Maar de gemeente ziet het niet zitten.

De wachtrij in Purmerend om grofvuil weg te brengen blijft onverminderd lang sinds iedereen is gaan opruimen tijdens de coronacrisis.

"Ik sta al drie kwartier en soms wel meer dan een uur", laat een bezoeker van het afvalpunt in Purmerend weten. Ook de verkeersregelaar zegt dat er vanaf 07.00 uur al een rij staat.

Bewoners van buurgemeente Waterland hebben er ook last van omdat daar de milieustraat in augustus is gesloten en uitbesteed aan Purmerend. Een petitie moet er voor zorgen dat de Waterlanders het afval weer in de eigen gemeente kwijt kunnen.

Initiatiefnemer Mario Hoogendoorn is verbaast dat de petitie binnen twee dagen al bijna 1500 keer ondertekend is. "Dat geeft wel aan dat het leeft", zegt hij voor de afgesloten milieustraat in Monnickendam. Hij hoopt dat deze weer snel open kan. Desnoods tijdelijk of op een andere plek binnen de gemeente. "Het heeft ook impact op de inwoners van Purmerend dat wij ons grofvuil daar aanbieden."

Stort Monnickendam is onbespreekbaar

De gemeente Waterland laat weten dat het openen van het afvalpunt in Monnickendam onbespreekbaar is. Burgers worden aangeraden om het afval niet allemaal gelijk weg te brengen. Daarbij laat ze weten dat de kleine stort in Monnickendam vanwege de coronacrisis toch wel gesloten zou zijn, omdat er te weinig ruimte is om voldoende afstand te houden.



Volgens Mario is het duidelijk dat het zo niet werkt en dat de gemeente naar zijn bewoners moet luisteren. "Maar dat is niet iets van dit bestuur en de inwoners staan uiteindelijk buitenspel."