Livestream bij milieustraat om drukte tegen te gaan

Nooit meer in de rij voor de milieustraat in Purmerend, want via een livestream kun je nu kijken hoe druk het is. De plek waar je grofvuil kan dumpen aan de Van IJsendijkstraat houdt de gemoederen flink bezig. Door de sluiting van het afvalpunt in Monnickendam moesten de inwoners van Waterland ook naar Purmerend en kan het behoorlijk druk worden.