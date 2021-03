Nog steeds uren in de rij voor dumpen afval in milieustraat

PURMEREND - Inwoners van Waterland staan nog steeds soms uren in de rij voor de milieustraat in Purmerend. Vanaf aanstaande maandag kom je alleen nog maar met een afvalpas de straat binnen. In november is de pas al uitgedeeld om de ondergrondse containers te openen in de straat. "Om misbruik van de milieustraat te voorkomen, gebruiken we deze nu ook voor het toegangssysteem voor de milieustraat", laat de gemeente Purmerend weten.

Zo hebben alleen inwoners van Purmerend, Beemster, Neck en Waterland toegang tot de straat. Of dat helpt tegen de drukte is nog maar de vraag. "Het is nog steeds ontzettend druk in de milieustraat", laat Mario Hoogendoorn aan NH Nieuws weten. Hoogendoorn, die inwoner is van buurgemeente Waterland, zamelde in april handtekeningen in voor een heropening van het afvalpunt in Monnickendam.

"Die petitie heeft de verantwoordelijke wethouder nooit in ontvangst genomen, ik moest het door de brievenbus gooien", vertelt Hoogendoorn. Het afvalpunt in Monnickendam werd begin 2020 uitbesteed aan de gemeente Purmerend.

De inwoners van de buurgemeenten zien nog steeds graag dat het afvalpunt terugkomt in Monnickendam. De gemeente Waterland laat weten dat het openen van het afvalpunt in Monnickendam onbespreekbaar is. Burgers worden aangeraden om het afval niet allemaal tegelijk weg te brengen.