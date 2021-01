Proef met gft-afval dreigt te mislukken: "Het moet niet te veel moeite kosten"

Het grootste probleem is dat het afval niet goed gescheiden wordt. Volgens Peter zijn daar wel oorzaken voor aan te wijzen: "De restcontainers zitten heel snel vol. We zien dat mensen dan hun toevlucht zoeken bij andere ondergrondse containers en dan bijvoorbeeld hun restafval storten in een groenbak."



Volgens HVC, de organisatie die het restafval ophaalt, rijden de chauffeurs in deze wijk al veel vaker dan gemiddeld: "Zo'n zes keer per week." Gemeente Zaanstad laat weten dat er geen budget beschikbaar is voor extra containers. "Dat is ook van te voren besproken met de bewoners."

Vijf procent

In de gft-bak mag maximaal vijf procent restafval zitten. Een keurmeester keurt op het blote oog hoeveel dit is en het komt dan ook regelmatig voor dat die vijf procent overschreden wordt. Al het gft-afval wordt dan verbrand.



Het eruit halen van de restafval is volgens HVC niet mogelijk: "Het zou natuurlijk mooi zijn als geen enkel gft verloren zou gaan. Om dit te doen, zou je iemand extra moeten aanstellen die al deze zakken open maakt, sorteert en het gft er uit haalt. Dit is een zeer arbeidsintensief en kostbaar proces. Vandaar dat wij de keuring op zicht laten plaatsvinden."



Tekst gaat door onder de video.