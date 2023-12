Opluchting en teleurstelling over voortbestaan hertenkampen

Hertenkampen blijven toch voortbestaan. Het verbod dat op 1 januari 2024 in zou gaan, waarbij kinderboerderijen en hertenkampen niet meer mogen fokken, gaat niet meer door. In Noord-Holland zijn de eigenaren van de dierenverblijven opgelucht, maar ook teleurgesteld.

Foto: Foto: NH Media

Vanwege de lange geschiedenis van hertenkampen in Nederland, maakt demissionair minister Piet Adema (Landbouw) een uitzondering op het houdverbod van dam- en edelherten.

Hertenkamp 't Molentje in Heemstede was voor het verbod al bezig met een fokbeleid, waardoor deze wetgeving voor het hertenkamp weinig verschil maakt. "Wij vinden het erg jammer dat het verbod niet meer doorgaat. Een paar kilometer verderop zijn herten die vrij rondlopen in de duinen. Daar zijn ze vrij en kunnen mensen ze ook zien."

"Herten zijn een historisch fenomeen" Bart van Berkel, manager van hertenkamp Enkhuizen

Bart van Berkel, een van de managers van hertenkamp Enkhuizen, was totaal verbaasd toen hij het nieuws hoorde. "Ik ben echt heel blij, ik had me er eigenlijk op ingesteld dat de nieuwe wet door zou gaan. Herten zijn een historisch fenomeen."

De andere manager van hertenkamp Enkhuizen, Susanne Knollenburg, is enorm blij met het nieuws. "Als de wetgeving door was gegaan, waren we volgend jaar gestopt met fokken. Dan hadden we straks geen jonge hertjes meer gehad."

Susanne was er stiekem al vanuit gegaan dat het verbod niet echt zou plaatsvinden. "Herten zijn een cultureel erfgoed. Veel mensen zijn ermee opgevoed en gaan hun hele leven naar hertenkampen, bijvoorbeeld als uitstapje met de kleinkinderen."

Wel hangt hertenkamp Enkhuizen pas de vlag uit als alles zeker is. "We willen eerst zekerheid en weten waar we aan moeten voldoen, dan kunnen we pas echt blij zijn."