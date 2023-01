Hertenkampen niet meer van nu? 't Molentje koos jaren geleden al voor uitsterfbeleid

Hertenkampen bestaan vaak al honderden jaren en voor velen is het een nostalgische plek om met kinderen naartoe te gaan. Maar het voortbestaan staat ter discussie. In politiek Den Haag gaan stemmen op dat damherten gevaarlijk zijn en daarom niet onder toezicht van mensen gehouden moeten worden. En dat inzicht, juichen ze bij kinderboerderij 't Molentje in Heemstede toe.

Veel bezoekers vinden het jammer. "Ik ga hier al mijn hele leven naar toe. Het is toch hartstikke jammer als dit er straks niet meer is", zo vertelt een mevrouw. De beheerder snapt dit sentiment wel. "Vooral oudere mensen vinden het jammer, omdat ze er vaak mooie herinneringen aan hebben van toen ze zelf nog klein waren."

Maar toch vindt Schenk hertenkampen niet meer van deze tijd. "We hebben nog vier oudere dames over. En we moeten wel gaan kijken wat we doen als we er nog maar één over hebben. Misschien dat we dan kunnen samenwerken met een andere kinderboerderij zodat we de laatste herten bij elkaar zetten. Maar dat is wel een punt waar we over moeten nadenken."

Donderdag wordt het voortbestaan van hertenkampen besproken in de Tweede Kamer. Zoals het er nu uitziet hoeven de verblijven niet per direct dicht, maar komt er een uitsterfbeleid per 2024. En daar is Schenk een groot voorstander van. "Ga lekker naar de duinen, daar zie je veel meer herten en die komen ook dichterbij dan die van ons. "