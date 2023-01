Hertenkamp Enkhuizen baalt van fokverbod herten: "Het is verdrietig nieuws"

Een dag nadat minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Piet Adema, het besluit nam, is Niko er nog verbolgen over. "Waar ligt de grens, vraag ik me dan af. Mogen er straks dan ook geen konijnen in een kooi en geen leeuw meer in Artis?"

Het Hertenkamp in Enkhuizen bestaat al sinds het begin van de twintigste eeuw. "We zijn historisch verankerd hier in het Wilhelminaplantsoen", vertelt Niko. "De herten worden hier altijd goed verzorgd. We hebben vakkundig personeel rondlopen."

Bezoekers verbaasd

Volgens Niko reageren bezoekers vandaag verbaasd en met onbegrip. "Het is een prachtige plek waar de herten staan. Veel mensen lopen er langs en hebben contact met de dieren. Ze genieten ervan."

Hoe het nu verder moet? "Uitzingen en anticiperen op de ontwikkelingen", zegt Dol. "We zullen uiteindelijk het terrein dan anders moeten inrichten qua dieren. Maar tot die tijd genieten we van onze herten."