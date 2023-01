Einde hertenkampen in zicht als fokverbod doorgaat: "Erg verdrietig"

Volgens Kees Tesselaar, voorzitter van de stichting valt dat allemaal wel mee. "Het zijn vluchtdieren, dus ze komen nooit zomaar naar je toe. In de bronstijd kan de bok weleens agressief zijn, maar er staat een heel groot hek omheen. Het is naar mijn mening veilig voor iedereen. Ik vind dit erg betuttelend en ik hoop dat de Tweede Kamer een juiste afweging maakt."

Nu onderhouden de buurtbewoners het parkje en betalen ze de jaarlijkse lasten. De vraag is alleen voor hoe lang nog? De Tweede Kamer debatteert dus vandaag over de nieuwe huis- en hobbydierenlijst. Hierin staat dat damherten vanaf 2024 niet langer gefokt mogen worden. Volgens het ministerie zijn herten wilde dieren en gevaarlijk door hun vluchtgedrag.

De Stichting Vrienden van Hertenkamp Heerhugowaard zet zich al jaren in voor het behoud van het hertenkamp aan de Waardse Sportlaan. Toen de gemeente in 2016 van plan was het hertenkamp te verhuizen naar kinderboerderij de Bongelaar, kwamen de bewoners in actie. Er werd een burgerinitiatief gestart en er werd geld opgehaald. "We hebben het uiteindelijk voor elkaar gekregen dat het hele park is gerenoveerd", vertelt bestuurslid Sandra de Wit trots.

Djinny Brugman verzorgt de herten samen met cliënten van zorginstelling Esdégé-Reigersdaal. Zij staat er iets anders in dan de leden van de stichting. "Het dierenwelzijn staat voor ons voorop en de herten staan toch wel op een kleine ruimte, als je het vergelijkt met een bos. Dat geeft soms ook stress. Het is best onnatuurlijk om deze dieren in gevangenschap te houden."

Het hertenkamp hoeft niet meteen dicht. De dieren die er nu zijn mogen blijven. Hetzelfde geldt voor kalfjes die geboren worden voordat het verbod ingaat. "Als het goed is zijn de dames al drachtig en krijgen we hopelijk kalfjes die hier nog heel lang rond kunnen lopen", vertelt Sandra de Wit. "Het is voor de buurt ook belangrijk. Jong en oud geniet hier van de hertjes. Het heeft echt een sociale functie."

In de regio zijn er naast Heerhugowaard onder meer hertenkampen in Bergen, Alkmaar, Heiloo en Akersloot. Ook bij sommige kinderboerderijen lopen damherten rond.