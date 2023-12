Van kunstroof tot pinpasfraude: deze zaken werden door uw hulp opgelost

Een bankfraudeur die duizenden euro's van een rekening plunderde, een jongen die vuurwerk richting de politie gooide, de mishandeling van een treinconducteur en zelfs geroofde kunst. Al deze zaken zijn, dankzij de oplettende kijkers van Bureau NH, opgelost. Sinds het nieuwe seizoen van start ging, denkt het publiek gretig met de politie mee. Een overzicht.

- Foto: Bureau NH

Pinner Te beginnen met de uitzending van gisteren: een man heeft in september in meerdere Noord-Hollandse dorpen gepind met een buitgemaakte bankpas van een 43-jarige Utrechter. Bureau NH liet in de aflevering beelden van de verdachte zien. Gisteren werd hij daarop direct herkend en zijn naam werd met de politie gedeeld. Die onderzoekt zijn precieze betrokkenheid. Tekst gaat verder.

Gestolen armbanden en horloges In de eerste uitzending werd er aandacht besteed aan gestolen horloges en armbanden die bij een aangehouden woninginbreker werden gevonden. Een vriend van de eigenaar herkende een aantal accessoires meteen toen hij de beelden zag. Daardoor heeft de man zijn geliefde spullen weer terug. Maar er zijn nog meer spullen bij de inbreker aangetroffen. Die zijn nog niet bij de rechtmatige eigenaar teruggebracht. Herkent u ze? Tekst gaat verder.

Bankfraudeur Een zogenaamde bankmedewerker die geld pinde met de pas van een oudere man in Haarlem, is herkend. Er werd voor 4 duizend euro gepind. De verdachte is dankzij het tonen van de beelden en de oplettende kijkers gepakt. Tekst gaat verder.

Vuurwerkgooier Ook een vuurwerkgooier tijdens Koningsdag in Purmerend is na het tonen van beelden herkend. Hij gooide met zwaar geschut naar de politie en een vrouw in een scootmobiel. Hij is inmiddels gearresteerd, tot opluchting van de politie en de vrouw. Tekst gaat verder.

Kunstroof Veel kunstobjecten die tijdens een rooftocht in Medemblik uit een voormalig stadhuis werden gestolen hebben dankzij tips van het publiek hun plek weer teruggevonden. De kroonluchter en barometer zijn helaas nog niet gevonden. Weet u meer? Neem dan contact op. Tekst gaat verder.

Mishandeling treinconducteur Een treinconductrice die in Purmerend door een zwartrijder tegen haar rug werd getrapt zorgde voor flink wat opschudding. Bij Bureau NH werden duidelijke beelden van de verdachte getoond. En met succes. Hij meldde zich bij ons op de redactie en even later bij de politie. Die onderzoekt momenteel zijn betrokkenheid.