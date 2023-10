"Ultra laffe daad": treinconductrice door zwartrijder tegen rug getrapt

De 49-jarige conductrice zat tijdens haar dienst in de trein ter hoogte van Purmerend Weidevenne. De bewuste 18 juli rond een uur of 9 zit er een man in haar coupé. Bij controle bleek hij zwart te rijden, hij had een ongeldig kaartje op zak.

Hem werd aangeboden een geldig kaartje aan te schaffen bij het eerstvolgende station. Dat weigert hij. Als hem gevraagd wordt uit te stappen op station Weidevenne begint het NS-personeel toch aan te voelen dat dit nog wel eens een staartje kan krijgen.

En dus wordt intussen ondersteuning ingeroepen van zowel de hoofdconductrice als de machinist. Pas als hem wordt medegedeeld dat de politie wordt gebeld, is hij bereid uit te stappen.

Trap tegen de rug

Dan gaan het mis. Hij uit volgens de politie dreigende taal richting de machinist en hoofdconductrice. “Jou krijg ik nog wel” zou hij geschreeuwd hebben met zijn telefoon al filmend in zijn hand.

