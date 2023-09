Haarlemmer voor duizenden euro's bestolen: politie waarschuwt voor babbeltrucs

Een 67-jarige man uit Haarlem is donderdag 29 juni door middel van een babbeltruc bestolen van duizenden euro's. Iemand deed zich telefonisch voor als bankmedewerker. Hij nam door middel van leugens vervolgens de computer van de oudere man over. Daardoor kon de oplichter bij gegevens en codes. Iemand anders kwam zijn pinpas ophalen.

De politie heeft een foto van de verdachte die geld opneemt met de gestolen pinpas in de Haarlemse Grote Houtstraat. Er is uiteindelijk voor 4 duizend euro gepind.

Babbeltrucs door zogenaamde bankmedewerkers of loodgieters komen geregeld voor. De laatste maanden worden in Noord-Holland ook tientallen mensen gebeld door nepagenten. Zogenaamde medewerkers van de politie vragen dan tijdens telefoongesprekken om pasjes, codes en waardevolle spullen. Vooral ouderen lijken hierbij het slachtoffer.

Nepagenten

Bellers doen zich daarbij soms ook voor als agent, meldt politie Noord-Holland. Een veelvoorkomende dekmantel is dat deze 'agent' belt met het verhaal dat er in de wijk inbrekers actief zijn. De nepagent biedt aan om waardevolle spullen op te halen voor registratie. Want, zo is de listige smoes, als ze gestolen worden, zijn ze in ieder geval vastgelegd.