Noord-Holland aA nl Getatoeëerde man pint duizenden euro's met gestolen pas, raadsel hoe hij aan code is gekomen

Een man heeft in september in meerdere Noord-Hollandse dorpen gepind met een buitgemaakte bankpas van een 43-jarige Utrechter. Het slachtoffer heeft geen idee hoe de pinner aan zijn pas en pincode is gekomen.

- Foto:

Van de rekening van een 43-jarige man uit Waterveen (Utrecht) is al bijna 2800 euro getrokken. Op nog onbekende wijze is zijn bankpas gestolen. De verdachte heeft ook de pincode ontfutseld. Ook hoe dat gebeurd is, is voor het slachtoffer en de politie een raadsel. De eigenaar van de pas kwam eind september ineens achter de afschrijvingen en schakelde direct de politie in. Wat blijkt? De verdachte heeft op 8, 9 en 10 september meerdere keren in Noord-Holland grote sommen geld opgenomen, onder meer één keer in Bovenkarspel en tweemaal in Aalsmeer. Op bovenstaande video is de pinner duidelijk in beeld. Armen vol tatoeages De verdachte heeft een lichte huidskleur, is rond de 40 jaar en heeft meerdere tatoeages op zijn arm. Ook droeg hij tijdens het pinnen een zonnebril.

"Er is zoveel onduidelijk dat we de man eerst onherkenbaar willen tonen, hopelijk meldt hij zich" Politie

Er is volgens de politie nog veel onbekend in deze fraudezaak. “Het is zowel onduidelijk hoe de pinpas is gestolen als hoe diegene aan de pincode is gekomen.” Vandaar dat de man ook eerst onherkenbaar wordt getoond. Mocht zijn identiteit binnen enkele weken niet duidelijk worden, dan wordt hij herkenbaar in Bureau NH vertoond. De politie wil daarom graag achterhalen wie de pinnende man is. Heeft u informatie? Neem dan contact op via onderstaande kanalen.