Bijna 10 jaar cel voor doodsteken Jaymie op drugsfeestje Heemskerk

Heemskerker Ruben S. (23) moet 9,5 jaar de cel in voor het doodsteken van de toen 22-jarige Jaymie in januari 2021, op een drugsfeestje bij S. thuis. Hij stak zijn slachtoffer in het hart tijdens een zogenaamde bad trip. Volgens de rechter wist hij ondanks dat nog steeds deels wat hij aan het doen was.

Politie bij de flat in Heemskerk - Foto: NieuwsFoto.nl

De twee jonge mannen en nog twee van hun vrienden wilden die avond wat stoom afblazen: het was in coronatijd en er was een avondklok. In S. appartement aan de Beneluxlaan gingen ze drugs gebruiken. Dat had een leuke avond moeten worden, maar het liep helemaal mis. Een combinatie van wodka, een joint en LSD zorgde ervoor dat S. waanideeën kreeg. Zijn vriend was 'een demon die hij snel buiten de deur moest krijgen', zei hij in politieverhoren vlak erna. In de rechtszaal trok hij zijn eigen woorden weer in twijfel. Tekst gaat door onder het lees-ook artikel

Hogere straf dan het OM eiste De rechter oordeelt vandaag dat S. schuldig is. 'Uit onderzoek naar de voetsporen, kleding van de verdachte en kleding van het slachtoffer blijkt dat hij degene was die heeft gestoken'. Ook heeft één van de andere vrienden de daad gezien. Daarvoor had hij het zelfs geprobeerd te voorkomen door een ander mes af te pakken en onder de bank te gooien. Die vriend krijgt ook nog een fikse schadevergoeding, omdat S. hem eerder die avond al met zijn vuist in zijn gezicht had geslagen. De vierde vriend had op dat moment al eieren voor z'n geld gekozen en was het appartement ontvlucht. Opvallend is dat de rechter een hogere straf heeft opgelegd dan het OM eiste. Die vroeg om 6 jaar cel, de rechter legde vandaag bijna 10 jaar op.

