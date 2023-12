Zorgen bij Beverwijkse huurders om schimmeloverlast: "Dochter heeft luchtwegproblemen"

Terugkerende schimmel op muren en plafonds, veroorzaakt door wateroverlast, en niets lijkt te helpen. Melanie Hovenier uit de Indische buurt in Beverwijk heeft er al jarenlang last van en zij is lang niet de enige in haar wijk. Op verzoek van NH Nieuws bracht longarts Jaring van der Zee, verbonden aan het UMC Amsterdam, een bezoek aan de wijk om een blik te werpen op de schimmels en om in te schatten of er voor de bewoners gezondheidsrisico's zijn.

"Vanaf het moment dat wij hier zijn komen wonen heeft mijn dochter last van luchtwegproblemen", klinkt het bij Melanie Hovenier. Zij kwam als alleenstaande moeder met twee kinderen wonen in de Sumatrastraat in Beverwijk. "Ik behandel het met bleek en zet de ramen open, maar de schimmels blijven telkens terugkomen." Zij is niet de enige, ook buurvrouw Aziza heeft al jarenlang last van schimmelvorming in haar woning.

Oorzaak

De oorzaak van de schimmel ligt volgens bewoners aan vochtproblemen in de flats. Als het veel heeft geregend, hebben zij last van flinke wateroverlast in de kelders. Woningcorporatie Pré Wonen zegt dat dit komt door een te hoge grondwaterstand.

