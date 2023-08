Opknapbeurt voor naoorlogse flats in Indische buurt, grote ontevredenheid over woningcorporaties

Zes karakteristieke naoorlogse flats in de Indische buurt krijgen een opknapbeurt. De sociale huurflats worden volgende maand verduurzaamd met nieuwe isolatie, betere ventilatie en zonnepanelen op het dak. De bewoners zeggen blij te zijn dat "er eindelijk wat gebeurt," maar tegelijkertijd is er grote ontevredenheid over het contact met de opdrachtgever: de woningcorporaties.

Overbuurman Brinks heeft een vergelijkbaar verhaal. "Mijn voordeur klemt nu al lange tijd door het vocht, dan bel je en dan zegt men: dat doen we wel met de renovatie. Nu betalen we servicekosten voor de woningbouwstichting, maar we krijgen helemaal geen service."

"Dat geeft stress en dat geeft een hoge bloeddruk en daardoor is mijn jongste dochter twee maanden te vroeg geboren", vermoedt Ayaan. "Uiteindelijk sprak ik met iemand van de woningbouw en moesten we nog twee weken wachten voordat het werd opgelost. Met jonge kinderen is dat heel lastig."

Mevrouw Ayaan woont samen met haar kinderen en man ook in een van de flats die binnenkort opgeknapt gaat worden. De familie is blij dat er eindelijk wat gaat gebeuren, maar Ayaan wordt nog steeds emotioneel als ze denkt aan die keer dat haar hele vloer onder water stond omdat er, zoals wel vaker in het naoorlogse gebouw, een lekkage was. "Bij de douche kwam het water er aan alle kanten uit. De vloer stond zelfs in de woonkamer volledig onder water. Dus ik, als moeder van drie kinderen én hoogzwanger van mijn vierde kind, bellen, bellen en nog eens bellen. Er kwam maar geen oplossing."

Zijn buurman Ad Brinks woont ook al decennia in een van de flats en vult hem aan: "Dit is na de oorlog gebouwd voor de wederopbouw van Nederland. Dit zou daarom historisch zijn en dat is nog te zien aan de stenen. Ze gaan nu de gevel aan de buitenkant bekleden met piepschuim en daar gaan ze stenen strips opplakken die er weer hetzelfde uit komen te zien zoals het was. Dit doen ze om te isoleren, maar dan hebben we nog steeds vochtproblemen in kieren en hoeken van onze woningen."

Bewoner Marcel Kuil neemt geen blad voor de mond en zegt dat de woningbouwstichting "alleen maar aan het cashen is, want deze hokken waar wij in wonen komen uit 1954 en zijn allang afbetaald. Maar nu de regering alle woningen willen verduurzamen voor 2030 komt men wel in actie."

Bovendien zou het aangekondigde verduurzamingstraject een aantal klachten niet oplossen. "We kampen allemaal met geluidsoverlast van de buren onderling. Dat komt omdat bij deze verouderde woningen de dunne vloeren en muren het geluid niet goed dempen. Dat de vloeren niet worden aangepakt bij de isolatie is onbegrijpelijk," zegt een van de bewoners die anoniem wil blijven.

De Indsiche buurt bestaat voornamelijk uit typische portekflats van na de oorlog. Natuurlijk, er is blijdschap dat de verouderde flats een keer worden aangepakt. Aan de andere kant wordt er ook door de bewoners bijzonder kritisch gesproken over het functioneren van de woningcorporaties.

Brinks ziet dat de huurprijzen van de flats gaan stijgen en denkt niet dat de verduurzaming de beste hulp is voor de bewoners: "We zouden het meest geholpen zijn met een huurverlaging, maar de huur gaat over zes jaar met 12 procent omhoog, lazen we in een informatiefolder die we kregen. Nieuwkomers betalen nu al veel meer."

Sociale wijk

Ad Brinks mist nog zaken in de plannen van de woningbouwstichting. "We hebben een oud rioolsysteem dat nog al eens verstopt zit. Dat mag ook weleens worden aangepakt. We krijgen nu nieuwe kozijnen. Dan worden de kieren hopelijk een keertje opgelost? Want nu waait het ook binnen als het buiten waait," aldus de Beverwijker die samen met buurman Kuil een biertje drinkt in het gemeentelijke perkje.

Kuil: "We hebben het hier zelf gezellig gemaakt. In een informatiefolder pocht de corperatie dat het zo'n groene wijk is, maar wij hebben hier de planten neergezet. De gemeentelijke inspectie komt dan langs en wilde die weer weghalen! We wonen in een sociale wijk, laten we het asjeblieft sociaal houden."

Brinks klaagt er over dat zijn klachten bij woningbouwstichting laat of helemaal niet worden opgepakt. "Het komt door de privatisering van de woningcorperaties. Dat weet ik zeker. Mijn ouders woonden namelijk ook al in sociale woonbouw, toen hadden we nooit problemen. Als er dan wat was dan kwam bijvoorbeeld de glaszetter nog dezelfde dag om iets te repareren. Waarom wil men nu naoorlogse gebouwen verduurzamen? Wat mij betreft zou ik zeggen: gooi het plat en geef ons nieuwe woningen."

Pré wonen

Pré wonen is meermalen gevraagd om een reactie, maar tot nu toe heeft nog niemand een reactie kunnen geven.