Bewoners Indische buurt in Beverwijk naar de rechter na jarenlange wateroverlast

Ondergelopen kelders en schimmels op de muren. Na de hevige regenbuien van de laatste tijd hebben de bewoners van flats in de Indische buurt in Beverwijk opnieuw veel wateroverlast. Volgens de bewoners speelt dit probleem al jaren. Ze zijn het zat en stappen naar de rechter.

Volgens de bewoners gaat Pre Wonen de appartementen per straat renoveren en isolatie zou het antwoord moeten zijn op dit lastige probleem, maar de bewoners twijfelen hier aan. "Het is onnodig geld uitgeven", zegt Aziza.

Overal in de buurt zie je spullen van de inwoners op straat staan, omdat hun kelders onder water staan. "Het water staat best wel diep", zegt een van de bewoners. "Als ik te snel loop, loopt het zo mijn laarzen in."

Handtekeningen



De kelders van de woningen die al zijn gerenoveerd, lopen immers ook onder water, stellen ze. Voorzitter Frans Johansen van de bewonerscommissie is een petitie gestart. "In totaal hebben we 67 handtekeningen verzameld", zegt hij. Sterker nog, ze zijn naar de rechter gestapt. Op 7 december is er een zitting.

Saskia van Daalen, woordvoerder van Pre wonen zegt: "Het ligt niet aan ons, de kelders liggen op hetzelfde niveau als de stand van het grondwater. Het is dus voor ons lastig op te lossen. Alleen het Waterschap zou dit kunnen oplossen. Niettemin gaan we onderzoeken waar en wanneer het probleem zich voordoet, om te kijken of we het op een of andere manier toch kunnen beheersen.''

De bewoners kunnen hun wateroverlast melden bij Pre Wonen, zodat de kelders leeggepompt kunnen worden. Al is dat een tijdelijke oplossing.

Het is niet de eerste keer dat problemen hierover zijn gemeld. In 2020 hebben huurders al eerder actie geëist, maar daar werd volgens hen niet naar geluisterd. De woningcorporatie zegt zich niet te herkennen in het wantrouwen.