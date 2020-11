Huurders eisen actie: "Mijn kinderen worden wakker met schimmel op de muren"

BEVERWIJK - Hajar Benchlih is ten einde raad. Haar kinderen slapen al meer dan een jaar naast schimmelplekken op de muur. Reparatie blijft uit. "Het maakt me als moeder niet alleen boos, maar ook verdrietig."

NH Nieuws / Dennis Mantz

Hajar is niet de enige met problemen. In de Indische buurt in Beverwijk is bij zo'n 140 huurders, verdeeld over zes portiekflats, grote onrust ontstaan. Al jaren kampen ze hier met onder meer lekkages, slechte isolatie en schimmel die zich door het behang of de muurverf vreet. "We betalen allemaal huur, maar de woningcorporatie vertikt het gewoon om onderhoud te plegen", vertelt Frans Johansen tegenover NH Nieuws. Samen met vier andere bewoners uit de wijk heeft hij een collectief gevormd. "En van negentig procent van de huurders hier in de buurt hebben we een handtekening ontvangen, om ook voor hen te kunnen spreken. Mensen zijn het zat en eisen gewoon actie." Tekst gaat verder onder de video.

Huurders zijn het zat - NH Nieuws

De aanhoudende zorgen trekken inmiddels ook de aandacht van de lokale politiek. Zo heeft raadsfractie Vrij een schimmelmeldpunt in het leven geroepen. En maakt ook Samen Lokaal zich druk over de kwestie. "Dat dit mogelijk is in 2020 is gewoon beschamend", steekt raadslid Alex van Luijn van wal. "Als je de schimmel in de woningen ziet, dan is dat ronduit dramatisch te noemen. Mensen kunnen hier gewoon ziek van worden." Van Luijn roept wooncorporatie Pré Wonen op snel actie te nemen. Ook in de omliggende buurten. "De flats hier zouden gesloopt worden, en nu willen ze toch gaan renoveren. Daar zijn deze flats gewoon te oud voor."

Reactie Pré Wonen

Anke Huntjens, bestuurder bij Pré Wonen, snapt de zorgen die leven bij bewoners. Ze trekt het zich aan dat het vertrouwen onder huurders weg is. "Dat raakt ons", zo reageert ze. "En zoals we allemaal weten: vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Ik denk dat we dat met kleine stapjes moeten terug moeten winnen. Door naar ze te luisteren; wat de problemen zijn en hoe we dat kunnen oplossen. En dit is natuurlijk ook de reden dat we willen renoveren, het is nodig." De bewoners rekenen echter al jaren op nieuwbouw en gaan niet akkoord met een renovatie. De wooncorporatie hoopt de bewoners toch te kunnen overtuigen van het nut, om ook de huurprijzen laag te houden. Huntjens: "Wij gaan er echt van uit er met de bewoners uit te kunnen komen."

De renovatie van de flatwoningen aan de Celebesstraat, Schuurmanstraat, Sumatrastraat, Borneostraat, Javastraat en Laan van Kanaan zou - alles meezit - in 2021 moeten beginnen. Bekijk onderstaand de uitgebreide reactie van Pré Wonen-bestuurder Anke Huntjens:

Bestuurder Pré Wonen geeft uitleg - NH Nieuws