De Noostraat in IJmuiden: achterstallig onderhoud, maar wel elk jaar huurverhoging

IJMUIDEN - Oude gaskachels, gaten en scheuren in de muur en hoge stookkosten omdat de woningen slecht zijn geïsoleerd. De flats aan de zuidzijde van de Noostraat in IJmuiden staan al jaren op de lijst om te worden gerenoveerd, maar tot die tijd lijkt het erop dat Woningbedrijf Velsen geen geld wil steken in achterstallig onderhoud aan de woningen.

De huurwoningen aan de zuidzijde van de Noostraat in IJmuiden die nog gerenoveerd moeten worden - NH Media / Dennis Mantz

Een van de flatbewoners aan de zuidzijde van de Noostraat in IJmuiden is Patricia. Zij woont inmiddels tien jaar in haar flat en hoort minstens zoveel jaar dat het Woningbedrijf Velsen plannen heeft om de flats volledig te renoveren. Dat klinkt als positief nieuws, de woningen kunnen wel een flinke opknapbeurt gebruiken. Volgens Patricia zit juist daar het probleem. “De noordzijde van de straat is al gerenoveerd, het wachten is tot ze met onze flats van start gaan. Tot het zover is, wordt geen mankement aan onze woning meer aangepakt, ‘want het is zonde van het geld om nu nog geld in de woningen te investeren, ze gaan toch op de schop’, is het gevoel dat je krijgt wanneer je met het Woningbedrijf praat. Als je ze al te pakken krijgt, en terugbellen doen ze al helemaal niet”, vervolgt ze licht gepikeerd.

Quote "De scheuren in mijn keukenmuur en de schimmelplekken in de badkamer, nee, die komen ze niet fixen" Kees Hof, bewoner AAN DE ZUIDZIJDE van de Noostraat, IJmuiden

Kees Hof (69) woont al ruim dertig jaar aan de zuidzijde van de Noostraat. Hij herkent wat Patricia zegt. "Het Woningbedrijf heeft een paar jaar terug alle oude geisers vervangen voor boilers, maar daartoe waren ze simpelweg wettelijk verplicht", vertelt Hof. "De scheuren in mijn keukenmuur en de schimmelplekken in mijn badkamer, nee, die komen ze niet fixen." Marcel Trip, woordvoerder van de Woonbond, die opkomt voor de belangen van huurders, zegt dat het onderhoud aan de woning een plicht is voor de verhuurder. "Daar kan je je als verhuurder niet met een leien dakje vanaf maken. Het bieden en bijhouden van goed onderhoud staat los van de toekomstige renovatieplannen", zegt Trip. Wel geeft Trip aan dat er in juridisch opzicht verschil is tussen onderhoud en renovatie. "Het vervangen van een goedwerkende gaskachel voor een modernere variant, valt onder de renovatieplannen. Gaten en scheuren in muren en een gevel die op instorten staat, dat valt onder onderhoud en moet binnen afzienbare tijd door de verhuurder worden opgelost", aldus Trip.

Achterstallig onderhoud aan de Noostraat. "Ik heb hierover al meerdere malen gebeld met Woningbedrijf Velsen, het is ronduit gevaarlijk", aldus Patricia - Eigen beeld

Wanneer ze van start gaan met de renovatie is, nog maar de vraag. Het gaat om ongeveer vier a vijf blokken van elk acht woningen, waarvan de bewoners al tien jaar te horen krijgen dat de flats zullen worden gemoderniseerd. “Maar ondertussen willen ze zo min mogelijk uitgeven aan de woningen en doen ze niets aan de problemen in de flats”, zegt Patricia. “Maar wel elk jaar huurverhoging vragen, dat is toch gek?” Trip geeft aan dat het Woningbedrijf wel degelijk een jaarlijkse huurverhoging mag vragen. Bij deze verhoging wordt gekeken naar het inkomen en de maximale huurprijs volgens het woningwaarderingstelsel. Dat stelsel berekent een maximale huurprijs aan de hand van zaken als vierkante meters, energielabel en de WOZ-waarde. "Je mag door de huurverhoging niet boven de maximale huurprijs uitkomen", legt Trip uit. "Door de druk op de woningmarkt is de WOZ waarde hoog, dus de kans dat een huurder in IJmuiden teveel huur betaalt, is klein."

Quote "Woningbedrijf Velsen wil weinig geld uitgeven aan onze flats vanwege de renovatieplannen, maar wel elk jaar de huur verhogen. Dat is toch gek?" Patricia, bewoner aan de zuidzijde van de Noostraat, ijmuiden

Elk jaar in juli krijgen de bewoners van de sociale huurwoningen in IJmuiden een huurverhoging, gebaseerd op hun inkomen. “Dit jaar kreeg ik een verhoging van ruim 11 euro per maand, en dat maal twaalf, vertelt Patricia. “Je kan toch niet jaar in, jaar uit huurverhoging blijven vragen voor krotten?” Trip begrijpt de frustratie van de bewoners en zegt dat ze bij achterstallig onderhoud stappen kunnen nemen om huurverlaging te bedingen. "Je kunt naar de huurcommissie stappen wanneer er gebreken aan de woningen zijn. De huurcommissie kan een uitspraak doen tot huurverlaging bij onderhoudsklachten. Dit is vaak een goede stok achter de deur om ervoor te zorgen dat gebreken worden aangepakt. De huur gaat pas weer naar het oude niveau als de gebreken zijn opgelost", legt Trip uit.

De gerenoveerde woningen aan noordzijde van de Noostraat in IJmuiden - NH Media / Dennis Mantz

De plannen voor de renovatie worden volgens Patricia continu uitgesteld en ondertussen draait zij voor de meeste mankementen in huis zelf op. “Laatst had het Woningbedrijf eindelijk iemand gestuurd voor de klink van mijn achterdeur, die al heel lang aan vervanging toe was. Dat wilden ze even goedkoop oplossen met een flesje W5 spray van de Lidl. Nou, toen heb ik net zolang gezeurd tot ik een nieuwe deurklink kreeg”, vertelt Patricia.

Quote "Onderhoud aan de woning is een plicht. Daar kan je je als verhuurder niet met een leien dakje vanaf maken" Marcel Trip, woordvoerder bij de Woonbond

Patricia vermoedt dat het zeker nog wel een jaar of vijf zal duren voordat het Woningbedrijf met hun woningen aan de slag gaat. “Ondertussen zit ik de komende wintermaanden weer in een slecht geïsoleerd huis met een oude gaskachel”, verzucht ze. “En hoop ik dat de nieuwe deurklink het de komende jaren wel volhoudt”.

Reactie Woningbedrijf Velsen Wij zijn bezig met een verbeteringsslag van de helft van ons woningbezit. Dat is een enorme operatie die vraagt om zorgvuldige voorbereiding. Om teleurstelling te voorkomen hebben we eerder de keuze gemaakt om geen beloftes te doen aan bewoners totdat alles rond is. Wij begrijpen dat dit voor de bewoners niet het gewenste effect heeft. Daarom gaan we bewoners meer meenemen in het proces van voorbereiding. Wat betreft de huurverhoging hebben wij rekening gehouden met de staat van de woningen. We hebben de huur minder verhoogd bij woningen met een lager energielabel. Marcel Rodigas, manager Klant & Woning van Woningbedrijf Velsen