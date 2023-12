Restaurants al tot de nok vol tijdens kerst: "We hebben er echt zin in"

Het linnen wordt gestreken, de glazen extra gepoleerd en de tafellopers worden bijna uitgerold. Mensen lijken het koken thuis zat te zijn, want de restaurants in Noord-Holland zitten tot de nok vol met kerst.

Een rondje bellen maakt al gauw duidelijk dat als je nu nog een tafel wil boeken, je waarschijnlijk houten bek hebt. Een paar restaurants hebben nog een enkele tafel vrij, maar grote groepen is in veel gevallen niet meer mogelijk. "Eigenlijk sinds eind november al niet meer", laten meerdere restaurants weten. De eerste reserveringen stroomden begin oktober al binnen.

Vorig jaar bleek uit cijfers van restaurantboekingsite Bookdinners dat mensen massaal uiteten gingen. De boekingen stonden toen weer gelijk aan 2019, het jaar voor corona. Het lijkt erop dat dit jaar ook een topkerst gaat worden voor ondernemers.

Leon van Bourgonje, eigenaar van De Eendracht in Alkmaar, heeft er al zin in. De eerste voorbereidingen zijn direct na het kerstdiner van vorig jaar al begonnen, en nu is het wel even aanpoten. "Maar ik heb geen stress. Ik ben paplepel-horeca, dus ik ben niet anders gewend."

De Eendracht in Alkmaar, Herberg Jan in Heiloo en Nozems in Den Helder hebben in ieder geval één ding gemeen: "Er staat een goed stuk wild op de kaart." Volgens hen hoort dat op de kaart tijdens kerst. Veel restaurants hebben ook voor de vegetariër genoeg opties. "Dat is wel echt wat we blijven zien en niet meer weggaat: vegetarisch eten."

Het totaalplaatje

Wat een goed kerstdiner een goed kerstdiner maakt, is volgens Bourgonje het totaalplaatje. Volgens hem moet de setting goed zijn, de tafels mooi opgedekt, mooie wijnen aangepast op het gerecht en natuurlijk: gezelligheid. "Het personeel gaat ook in hun eigen mooiste kleding. Ook voor ons is dit een feestje."

Gasten komen tijdens kerst voor iets extra's, zegt Mats Kroon van Herberg Jan. "Ze willen iets speciaals. Seizoensgebonden, warme gerechten. Met een goede rode portsaus bijvoorbeeld."

In het verzinnen, organiseren en goed laten verlopen van een kerstdiner zit maanden van voorbereiding. "Kerst is een teamprestatie, zonder hun ben ik nergens. Er is een enorme inzet geleverd door iedereen en dat is echt mooi", aldus Bourgonje.