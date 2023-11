Watertoren wordt megakerstboom met 37.000 lichtjes

Het is misschien wel de hoogste monumentale kerstboom ter wereld: de met lichtjes versierde watertoren in Wieringerwaard. Wat begon als een idee om iets moois te doen voor de buurt, is uitgegroeid tot een poging in het Guinness Book of Records te komen. De 51 meter hoge watertoren is versierd met 37.000 lichtjes aan een drie kilometer lang snoer.

Deze maand is gewerkt aan het versieren van de watertoren met de duizenden lichtjes. "Het is ontstaan van het team van de Waterkroon (een retraite- en trainingslocatie in de watertoren, red.)", vertelt Sven Rickli, eigenaar van de watertoren. "We wilden iets doen voor de buurt. Zelf ben ik organisatiepsycholoog en ik weet wat een uitdaging het is om mensen binnen een bedrijf - of een gemeenschap - met elkaar te verbinden. En wat verbindt er meer dan Kerst?"

Er is drie kilometer aan snoer met 37.000 lichtjes gekocht en deze maand is begonnen met het versieren van de in 1928 gebouwde watertoren. Dinsdag gingen de lichtjes voor het eerst aan. Rickli: "We zijn sowieso de grootste monumentale kerstboom van Europa, maar mogelijk zelfs ter wereld. Alleen in de Verenigde Staten is een monument versierd als kerstboom."

Guinness Book of Records

Rickli gaat daarom het Guinness Book of Records aanschrijven. "We hebben ook al heel veel leuke reacties van mensen gehad. De watertoren is voor velen het punt van thuiskomen. Als je de watertoren ziet, ben je thuis. Hoe vet dat je hem nu op 10 kilometer afstand verlicht ziet?"

Bang dat als er één lichtje stuk is, ze het allemaal niet meer doen, zoals met de ouderwetse kerstlichtjes altijd zo was, hoeft Rickli niet te zijn. "Het zijn allemaal ledlampjes en heel duurzaam. We zijn van plan het tot en met januari te laten branden. Het is ons plan om het van nu af aan elk jaar te doen, en elk jaar iets extra's erbij of de toren nog mooier verlichten."

Dat de toren van verre zichtbaar is, is te zien op deze foto die op sociale media werd gedeeld: