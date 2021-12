Kerstbomenscouts, Osnabrück en 10.000 lampjes: het verhaal achter de Haarlemse kerstboom

Hij staat al lekker te shinen op zijn vertrouwde plek: de kerstboom op de Grote Markt in Haarlem. Het 17 meter hoge gevaarte komt niet uit een bos hier in de buurt, maar stond vorige week nog in een tuin in Duitsland.

"Deze boom hebben wij vorige week uit Duitsland gehaald, om precies te zijn in de buurt van Osnabrück", zegt Hans Cok van Groen-Direct, een groothandel in tuinplanten en kerstbomen. "We zijn deze boom op het spoor gekomen door kerstbomenscouts die wij in Duitsland, België en Luxemburg hebben zitten."

Met de kerstbomenscouts bedoelt Cok het netwerk van bevriende kerstbomenkwekers en handelaren die weten dat Cok deze bomen in Nederland in de grotere steden neerzet. "Door het jaar heen ontvang ik aldoor foto’s van bomen die bij mensen in de tuin staan. Wij gaan dan contact leggen met die mensen. Vaak is de boom al zo groot dat de eigenaren van de boom af willen en wij zorgen daar dan voor", vertelt hij.

Veel grote steden in het westen van Nederland zijn klant van het bedrijf waar Cok werkt. "Wij regelen de bomen voor de grotere steden: Amsterdam, Rotterdam en dus ook Haarlem. En de stad kan kiezen wat voor boom ze willen."

Voor Haarlem was bijvoorbeeld de hoogte is iets minder van belang. "17 meter is zeker niet de hoogste boom die we hebben", vervolgt hij. "We hebben een model uitgekozen dat wat slanker is zodat hij opgaat op de mooie Grote Markt, waar hij dus over een paar dagen te zien zal zijn."

Al 25 jaar de boom opzetten

Het is koud en donker als de kerstboom afgelopen maandag vroeg in de ochtend arriveert op de Grote Markt in Haarlem. Met een enorme telekraan wordt de boom in een speciaal gat in de grond gehesen, daarvoor moet de stam wel op maat worden gezaagd.

Nadat de boom staat, komt later die dag de ‘versierploeg’ opdraven. Jan Regelink is daar al 25 jaar de aangewezen man voor: eerst in dienst van de gemeente en inmiddels werkt hij voor zichzelf.

Geen piek

"Er komt bijna een kilometer aan lampensnoer in de boom en tienduizend ledlampen", zegt Regelink terwijl hij met een berg lampjes in zijn handen staat. "En er komt geen piek op, maar een lichtgevende ster. Die hebben we al een aantal jaar en dat vonden de mensen leuk. Dus die hebben we laten zitten."

Tekst gaat door onder de foto.