Marine maakt grootste 'kerstboom' van Noord-Holland: "65 meter hoog en 30 meter breed"

DEN HELDER - In de Marinehaven van Den Helder zijn vanmiddag de lampjes van de grootste kerstboom van Noord-Holland ontstoken. Viceadmiraal Rob Kramer had de eer om de spreekwoordelijke stekker in het stopcontact te steken

Vorig jaar maakte de Marine een video met een kerstboodschap waar toen nog alleen een virtuele kerstboom in te zien was. "Ik kreeg toen gelijk het idee om het ook echt te doen", vertelt Kramer. "En dat het nu gelukt is maakt me erg trots. De collega's van het Marinebedrijf hebben het prachtig gedaan." Tekst gaat door onder de video

NH Nieuws

De 'boom' is 65 meter hoog, 30 meter breed en er is 2.000 meter aan kabel en touw gebruikt om de in totaal 1.040 led-lampjes mee op te hangen. Er moest rekening gehouden worden met de harde wind, die regelmatig door de haven raast. De toren beweegt daar ook nog een beetje op mee. En ook met een eventuele onweersbui is rekening gehouden. "We hebben de grootste boom van Noord-Holland en die staat in Den Helder bij de Marine", zegt Kramer. "De boom staat voor mij symbool voor de saamhorigheid bij de Dienst Materiele Instanthouding, maar eigenlijk bij de hele Marine." Kerstboodschap Volgende week verschijnt de volgende kerstclip online. Daarbij worden ook de andere defensieonderdelen betrokken. Hieronder staat de kerstboodschap van afgelopen jaar.