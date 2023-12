Zien: 17 meter hoge kerstboom verrijst op de Grote Markt in Haarlem

Hij is 17 meter lang, weegt meer dan twee en een halve ton, er hangen ongeveer tienduizend lampjes in en staat sinds vanochtend vroeg weer op de Grote Markt in Haarlem: de kerstboom. Even voor 06:00 uur vanochtend reed een vrachtwagen met de boom Haarlem binnen. Vervolgens duurde het nog tot 09:00 uur tot de boom goed en stevig stond. "Het is weliswaar een routine klus, maar wel altijd een mooi moment", zegt Onno Beukenhorst van Spaarnelanden.